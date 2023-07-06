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Rus gizli servisi yayınladı: Wagner lideri Prigojin'in dikkat çeken fotoğrafları

Rusya'da darbeye kalkışan Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin'in paralı asker gurubunun faaliyet gösterdiği birçok ülkeye kılık değiştirerek gittiği ortaya çıktı. Rus istihbaratı Prigojin'in peruk koleksiyonu ve kılık değiştirdiği fotoğraflarını yayınladı.

09:41 . 6/07/2023 Perşembe
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Yevgeny Prigojin

Yevgeny Prigojin

Rusya tarihinin en kritik günlerini geçtiğimiz hafta yaşadı.

Ukrayna savaşında orduya destek veren, Rusya devlet başkanı Vladimir Putin'in en yakınlarından biri olarak paralı asker şirketi Wagner'i kuran Yevgeny Prigojin, isyan bayrağını açtı.

Putin'i yanlış bilgilendirdiğini söylediği Rus ordusu komuta kademesi ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu hedef alan Prigojin Moskova'ya yürüyüşe geçti.

Büyük kaos yaşanan ülkede Prigojin, Belarus'a çekilmeyi kabul etti ve süreç tatlıya bağlandı.

Ofislerinde arama yapıldı

Prigojin'e ne olacağı merak konusuyken, Wagner'in Moskova ve St. Petersburg'taki ofislerinde arama yapıldı.

Ofislerde yapılan aramalarda Prigojin'e ait peruklar ele geçirildi.

Ülkelere kılık değiştirip girdiği ortaya çıktı

Prigojin'in bu perukları kullanarak kılık değiştirdiği, Wagner'in faaliyet gösterdiği; Libya, Suriye, Mali, Orta Afrika Cumhuriyeti gibi ülkelere kılık değiştirerek girdiği ortaya çıktı.

Rus gizli servisi, Wagner'in Başkanı'nın kılık değiştirdiği fotoğraflar ve peruk koleksiyonunu yayınladı.



#Yevgeny Prigojin
#Wagner
#Rus gizli servisi
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