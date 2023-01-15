Dünya Rus güçlerinde Soledar çatlağı Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner kenti paylaşamıyor
AVRUPA

Rus güçlerinde Soledar çatlağı: Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner kenti paylaşamıyor

Geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından ele geçirilen Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Soledar kenti, Rus paralı asker şirketi Wagner Grubu’yla Rusya Savunma Bakanlığı arasında, “Şehri kimin yönetecek” gerilimine neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus güçlerinde Soledar çatlağı: Rusya Savunma Bakanlığı ile Wagner kenti paylaşamıyor
Rus askerleri.

Ukrayna’nın Donetsk bölgesindeki Soledar kenti, Rus Wagner Grubu’yla Rusya Savunma Bakanlığı arasında, “Şehri kimin yönetecek” gerilimine neden oldu.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kentin kendilerine bağlı Rus paraşütçü birlikleri tarafından ele geçirildiği ifade edilirken, Wagner’in kurucusu Yevgeniy Prigojin aynı gün içinde açıklama yaparak şehirde tek bir Rus paraşütçü bile olmadığını ve bakanlığın kendi savaşçılarının çabalarını görmezden gelerek onlara hakaret ettiğini savunmuştu. Prigojin’in çıkışının ardından, savunma bakanlığı Wagner savaşçılarına kentin alınmasındaki rolleri için teşekkür ederken, şehrin Rus ordusunun liderliğinde ele geçirildiğini yineledi.

ÇATIŞMANIN SEBEBİ TUZ MADENLERİ

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, daha önce BBC’ye Prigojin’in şehirdeki geniş tuz madenlerini kontrol etmek için Soledar’ı ele geçirmek istediğini iddia etmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakın isimler arasında gösterilen Prigojin, salı günü savaşçılarının şehri kontrol altına aldığını öne sürmüştü. Bu iddia Rusya Savunma Bakanlığı ve Kiev yönetimi tarafından yalanlandı. ABD basını, Rusya Savunma Bakanlığı tarafından Ukrayna’daki operasyonlardan sorumlu Müşterek Askeri Kuvvetler’in başındaki Sergey Surovkin yerine Valeri Gerasimov’un atanmasının da, Prigojin’in Rus ordusu üzerindeki etkisini sonlandırma hamlesi olduğunu iddia etti.

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