Dünya Rus hükümeti birçok alanda ihracatı geçici olarak yasakladı
ASYA

Rus hükümeti birçok alanda ihracatı geçici olarak yasakladı

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı

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Haber Merkezi AA
Rus hükümeti birçok alanda ihracatı geçici olarak yasakladı
Rus hükümeti birçok alanda ihracatı geçici olarak yasakladı.

Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını yasakladı.Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, 200’den fazla ürünün ihracatının 2022’nin sonuna kadar geçici olarak yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ürünler arasında teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının yer aldığı belirtildi.

BİRÇOK ÜRÜNE YASAK

Demir yolu taşımacılığı ekipmanları, konteyner, türbinler, metal ve taş işleme makinelerinin de yasak kapsamına girdiğine işaret edilen açıklamada, monitörler, projektörler, konsol ve panellerin de ihracatının durdurulduğu kaydedildi.

İhracat yasağının Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri dışında kalan tüm ülkeleri kapsadığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya’ya “dostane olmayan” adımlar atılan ülkelere kereste ihracatının da geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Mart’ta, hükümetin belirleyeceği bazı ürün ve ham maddelerin ihracatının yasaklanması talimatını vermişti.

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