Dünya Rus iş insanı Prigojin ABD Kongre ara seçimlerine müdahale ettik
AMERİKA ASYA

Rus iş insanı Prigojin: ABD Kongre ara seçimlerine müdahale ettik

'Kremlin'in aşçısı' olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki seçimlere müdahale ettiklerini belirterek, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle. Nokta atışı operasyonlarımız sırasında hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız" dedi.

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Haber Merkezi AA
Rus iş insanı Prigojin: ABD Kongre ara seçimlerine müdahale ettik
Yevgeniy Prigojin.

"Kremlin'in aşçısı" olarak anılan Rus iş insanı Yevgeniy Prigojin, ABD'deki seçimlere müdahale ettiklerini belirtti.

Prigojin'e ait "Konkord" adlı şirket tarafından yapılan yazılı açıklamada, Prigojin'in, ABD'de 8 Kasım Salı günü düzenlenecek Kongre ara seçimlerine müdahale etmeye çalıştığına dair basında yer alan iddialara ilişkin yanıtına yer verildi.

Söz konusu iddiaları kabul eden Prigojin, "Müdahale ettik, müdahale ediyoruz ve müdahale etmeye devam edeceğiz. Bildiğimiz şekilde, nazikçe, kesin olarak, cerrahi ve kendi yöntemimizle. Nokta atışı operasyonlarımız sırasında hem böbrekleri hem de karaciğeri aynı anda alacağız" yorumunda bulundu.

Prigojin, 29 Eylül'de yaptığı açıklamada, ilk defa, Wagner'in Donbas'taki çatışmalar nedeniyle 1 Mayıs 2014'te kurulduğunu açıklamıştı.

St. Petersburg'da da 4 Kasım'da dünyanın değişik ülkelerinde faaliyet gösteren Rus güvenlik şirketinin adını taşıyan "Wagner" merkezi açılmıştı.

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