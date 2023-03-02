Rus istihbaratı FSB
Rus istihbaratı FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesindeki sabotaj gruplarının saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Bölgede Klimovskiy kasabası sınırında olayın meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "FSB ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı güçler sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı milliyetçileri etkisiz hale getirmek için önlemler alıyor." ifadeleri kullanıldı.
Rus yetkililer, bu sabah Rusya’nın sınırdaki bölgelerine Ukrayna topraklarından silahlı sabotaj gruplarının girdiğini ve saldırılarda bulunduğunu duyurmuştu.
#Bryansk
#Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
#Ukraynalı silahlı sabotaj grubu
11 dakika önce
Rus istihbaratı: Bryansk’ta sınırı geçen Ukraynalı sabotajcılara karşı önlem alıyoruz
Merkez Bankası'ndan 'deprem' açıklaması: Etkileri izleniyor
CHP'li Başkan Lütfü Savaş çalışmalara karşı çıktı: Seçime gidilirken hızlı bir şekilde binalar yapılmasın
Kremlin'den açıklama geldi: Putin silahlı saldırı sonucu iptal etti
Son 94 yılın en sıcak mart ayı: Termometreler 29 dereceyi gösterdi
Dünya tarihinin en büyük 10 depremi: En uzunu 10 dakika sürdü