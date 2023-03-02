Rus istihbaratı: Bryansk’ta sınırı geçen Ukraynalı sabotajcılara karşı önlem alıyoruz

Amerikalı eski asker John Mclntyre, Ukrayna'da görev yapan yabancı paralı askerlerden biriydi. Komünist ve anti-faşist olduğunu belirten ve Rusya'ya sığınmak için kaçtığında beraberinde birçok evrak, dosya, harita ve istihbarat bilgileri de götüren Mclntyre, Harkiv'deyken keskin nişancıları pozisyondayken gördüm. Koruma için değil kaçanları vurmak için oradaydılar'' ifadelerini kullandı.