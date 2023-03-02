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Dünya

Rus istihbaratı: Bryansk’ta sınırı geçen Ukraynalı sabotajcılara karşı önlem alıyoruz

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya'nın Bryansk bölgesinde sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı sabotaj grubunu etkisiz hale getirmek için önlemler alındığını duyurdu.

15:04 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Rus istihbaratı FSB

Rus istihbaratı FSB

Rus istihbaratı FSB, Ukrayna sınırındaki Bryansk bölgesindeki sabotaj gruplarının saldırılarına ilişkin açıklama yaptı. Bölgede Klimovskiy kasabası sınırında olayın meydana geldiği kaydedilen açıklamada, "FSB ve Rusya Savunma Bakanlığına bağlı güçler sınırı ihlal eden Ukraynalı silahlı milliyetçileri etkisiz hale getirmek için önlemler alıyor." ifadeleri kullanıldı.

Rus yetkililer, bu sabah Rusya’nın sınırdaki bölgelerine Ukrayna topraklarından silahlı sabotaj gruplarının girdiğini ve saldırılarda bulunduğunu duyurmuştu.



#Bryansk
#Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB)
#Ukraynalı silahlı sabotaj grubu
11 dakika önce
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Rus istihbaratı: Bryansk’ta sınırı geçen Ukraynalı sabotajcılara karşı önlem alıyoruz
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