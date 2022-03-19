Rus kozmonotlar Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan tulum giydi

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev dün Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile fırlatıldı.

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görüldü. Rus kozmonotların giydikleri kıyafetleri tartışma konusu oldu.

Kozmonotlara giydikleri tulumların rengi sorulduğunda, kıyafetleri kendi istekleriyle seçtikleri belirtildi.

Kozmonot Artemyev, "Renk seçme sırası bizdeydi. Aslında çok fazla sarı malzeme biriktirmiştik bu yüzden kullanmamız gerekiyordu. Bu yüzden sarı giyinmek zorunda kaldık." dedi.

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Rus basınında yer alan haberlerde ise, daha önce sadece mavi renkte kıyafetler giyen Rus kozmonotların bu değişiminin, Rusya’nın Ukrayna üzerinde hakimiyet kurduğu ve bunu uzaya taşımak istediği yorumları yapıldı.

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