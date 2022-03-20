Dünya Rus kozmonotlar uzaydan mesaj yolladı Ukrayna ile ilgisi yok
AVRUPA

Rus kozmonotlar uzaydan mesaj yolladı: Ukrayna ile ilgisi yok

Geçtiğimiz günlerde üç Rus kozmonotun giydiği kıyafetler dikkat çekmiş, elbiselerin renginden kaynaklı kozmonotların Ukrayna'ya destek verdiği öne sürülmüştü. Bu yöndeki haberler sonrası Rus kozmonotlar dünyaya yolladıkları mesajlarında sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giyilmesinin Ukrayna ile bir ilgisi olmadığını belirttiler.

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Haber Merkezi AA
Rus kozmonotlar uzaydan mesaj yolladı: Ukrayna ile ilgisi yok
Rus kozmonotların Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görülmüştü.

Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen üç Rus kozmonot, sarı ve mavi renkte uçuş tulumu giyilmesinin Ukrayna ile bir ilgisi olmadığını belirtti.

Kozmonotlardan Oleg Artemyev, kıyafet tercihlerine yönelik yaptığı açıklamada, "Üniformamızda gizli işaret veya sembol aramaya gerek yok." ifadesini kullandı.

Artemyev, tulumun Ukrayna bayrağını anımsatan renklerinin, basit renkler olduğunu ve Ukrayna ile bir bağlantısı bunmadığını söyledi.

Her mürettebatın tulum renklerini uzaya gönderilmeden 6 ay önce seçtiğini ve tulumların kişiye özel dikildiğini aktaran Artemyev, “Uzayda da olsak Başkanımız ve halkımızla birlikteyiz." dedi.

Rus uzay ajansına bağlı (Roscosmos) kozmonotlar Denis Matveyev, Sergey Korsakov ve Oleg Artemyev, 18 Mart'ta, Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden bir Soyuz MS-21 ile uzaya gönderilmişti.

Uzay aracının ISS'ye yaklaştığı görüntülerde kozmonotların üzerinde mavi uçuş tulumu olduğu ancak aracın ISS'ye kenetlenmesinin ardından Ukrayna bayrağını anımsatan sarı ve mavi renkte tulum giydikleri görülmüştü.

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