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Dünya Rus medyası duyurdu Sınırlar açılırsa Türkiyeye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
ASYA

Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye’ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur

Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya’dan Türkiye’ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda, Türkiye’ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını duyurdu.

  • Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti. Rusya’da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi. Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır’a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.

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