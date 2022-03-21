Dünya Rus ordusundan Kieve yakın noktalara füze saldırısı
AVRUPA

Rus ordusundan Kiev’e yakın noktalara füze saldırısı

Rusya ordusu tarafından, Ukrayna’nın başkenti Kiev’in kent merkezine yakın noktada yer alan Podilskyi ilçesine füze saldırıları gerçekleştirdi. Rusya tarafından düzenlenen saldırılarda 1 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi İHA
Rus ordusundan Kiev’e yakın noktalara füze saldırısı
Kiev’in Podilskyi ilçesinde çok sayıda patlamalar meydana geldi.

Rusya, Ukrayna saldırılarında en kritik öneme sahip olan başkent Kiev’e bu gece büyük saldırılar gerçekleşti.

Rusya’nın başlattığı operasyonlarda en az saldırı gerçekleşen kentlerden olan Kiev’in kent merkezine yakın noktada yer alan Podilskyi ilçesine Rusya ordusu tarafından gece yarısı başlatılan füzeli saldırılarda birçok ev, kamu alanları ve askeri alan hedef alındı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Kliçko yaptığı açıklamada, Rusya tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, "Arkadaşlar, Kiev’in Podilskyi ilçesinde çok sayıda patlamalar meydana geldi. Özellikle ev ve alışveriş merkezlerinden biri hedef alındı. Kurtarma görevlileri, sağlık ekipleri ve polis olay yerinde" ifadelerini kullandı.

Başkent Kiev’e bağlı Podilskyi polisi ise, saldırıların füze saldırısı olduğuna ilişkin açıklama yaparken, aynı zamanda düşen füzelerden biri fotoğraflanarak kamuya servis edildi.

Bazı noktalara saldırıların hala devam ettiği öğrenilirken, Kiev’in merkezi ile füze saldırılarının yapıldığı Podilskyi ilçesi arasındaki mesafe ise 9,8 kilometre olarak ölçülüyor.

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