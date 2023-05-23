Rus paralı asker grubu Wagner'den Putin'e Bakhmut sözü: 1 Haziran'a kadar teslim edeceğiz

Rus paralı asker grubu Wagner
Ukrayna’nın Bakhmut kentinde çatışmalar devam ederken, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'den yeni bir iddia geldi.
Prigozhin, sosyal medya üzerinden yayınladığı ses kaydında, "Wagner, 25 Mayıs'tan 1 Haziran'a kadar Artemovsk'tan (Bakhmut) ayrılacak" ifadelerini kullanarak, Wagner’in şehrin batısında "savunma hatları" kurduğunu söyledi. Ukrayna adını değiştirmeden önce Bakhmut, Artemovsk olarak biliniyordu.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar ise yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin şehirde olduğunu ve ilerlediğini belirterek, Ukrayna birliklerinin şehrin "Litak" bölgesindeki bazı noktaları hala kontrol ettiğini ifade etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi’nde yaptığı açıklamada, "Bakhmut hala Ukrayna kontrolünde" ifadelerini kullanarak, Wagner’in Bakhmut’u ele geçirdiği iddialarını yalanlamıştı.