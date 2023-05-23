Rus paralı asker grubu Wagner'den Putin'e Bakhmut sözü: 1 Haziran'a kadar teslim edeceğiz

Daha önce Bakhmut kentini tamamen ele geçirdiklerini öne süren Prigojin, Bakhmut'u 1 Haziran'a kadar Rus ordusuna teslim etme sözü vererek, perşembe gününden itibaren Bakhmut’un kontrolünü Rus ordusuna devretmeye başlayacaklarını açıkladı.

Daha önce Bakhmut kentini tamamen ele geçirdiklerini öne süren Prigojin, Bakhmut'u 1 Haziran'a kadar Rus ordusuna teslim etme sözü vererek, perşembe gününden itibaren Bakhmut’un kontrolünü Rus ordusuna devretmeye başlayacaklarını açıkladı.

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Hanna Maliar ise yaptığı açıklamada, Ukrayna kuvvetlerinin şehirde olduğunu ve ilerlediğini belirterek, Ukrayna birliklerinin şehrin "Litak" bölgesindeki bazı noktaları hala kontrol ettiğini ifade etti.