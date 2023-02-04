Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması: G7 ve Avustralya'dan ortak karar

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Rus petrolüne tavan fiyat
Açıklamada, petrol ürünleri için 2 fiyat seviyesi belirlendiği belirtilerek, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat uygulanacağı aktarıldı.
Söz konusu fiyat tavanlarının 5 Şubat'ta uygulamaya gireceği belirtilen açıklamada, tavan fiyatların mart ayında ise gözden geçirileceği kaydedildi.
Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tavan fiyat üzerinde sağlanan anlaşmanın küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlarken Rusya'nın gelirlerini sınırlama hedeflerine yardımcı olduğunu belirtti.
Yellen, "Tarihi yaptırımlarımızla birleştiğinde, Putin'i acımasız savaşını finanse etmekle zor durumdaki ekonomisini desteklemek arasında seçim yapmaya zorluyoruz." ifadesini kullandı.
G7 üyesi ülkeler, AB ve Avustralya geçen yıl aralık ayında Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı.