Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması: G7 ve Avustralya'dan ortak karar

Rus petrolünün en büyük alıcıları olan Çin ve Hindistan, Rusya'nın Arktik bölgesinden çıkardığı petrole de yöneldi. Arktik petrolü yüklenen en az üç petrol tankeri de Murmansk limanından Çin'e gönderilmek üzere yola çıktı.