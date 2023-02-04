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Dünya

Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması: G7 ve Avustralya'dan ortak karar

ABD, Kanada, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri ile Avustralya, Rus petrol ürünlerine uygulanacak tavan fiyata ilişkin ortak açıklama yaptı. G7 üyesi ülkeler ve Avustralya, Avrupa Birliğinin (AB) ardından Rus rafineri petrol ürünlerinden dizelin variline 100 dolar ve sıvı yakıtın variline 45 dolar tavan fiyat uygulanacağını duyurdu.

09:04 . 4/02/2023 Cumartesi
AA
Rus petrolüne tavan fiyat

Rus petrolüne tavan fiyat

Deniz yoluyla taşınan Rus menşeli petrol ürünleri için maksimum fiyatlar konusunda anlaşma sağlandığı belirtilen açıklamada, tavan fiyat politikasının Rusya'nın Ukrayna'da sürdürdüğü savaştan kazanç elde etmesini engellemeyi, küresel enerji piyasalarında istikrarı desteklemeyi ve savaşın olumsuz ekonomik etkilerini en aza indirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, petrol ürünleri için 2 fiyat seviyesi belirlendiği belirtilerek, Rus dizeline ve gaz yağına varil başına 100 dolar, daha ucuz sıvı yakıt ve açık renkli petrol ürünlerine de varil başına 45 dolar tavan fiyat uygulanacağı aktarıldı.

Söz konusu fiyat tavanlarının 5 Şubat'ta uygulamaya gireceği belirtilen açıklamada, tavan fiyatların mart ayında ise gözden geçirileceği kaydedildi.

Açıklamada, G7 ülkeleri, AB ve Avustralya'dan oluşan "Tavan Fiyat Koalisyonu'nun maksimum fiyatı uygun şekilde gözden geçirmeye ve ayarlamaya hazır olduğu ifade edildi.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen

Öte yandan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tavan fiyat üzerinde sağlanan anlaşmanın küresel enerji piyasalarının istikrarını sağlarken Rusya'nın gelirlerini sınırlama hedeflerine yardımcı olduğunu belirtti.

Yellen, "Tarihi yaptırımlarımızla birleştiğinde, Putin'i acımasız savaşını finanse etmekle zor durumdaki ekonomisini desteklemek arasında seçim yapmaya zorluyoruz." ifadesini kullandı.

Küresel enerji piyasalarında arzın da iyi durumda olduğuna işaret eden Yellen, kamu raporlarının ham petrol ithalatçılarının fiyat tavanını Rus petrol ithalatında sert pazarlıkları yönlendirmek için kullandıklarını gösterdiğini aktardı.

G7 üyesi ülkeler, AB ve Avustralya geçen yıl aralık ayında Rusya'dan deniz yoluyla taşınan petrole varil başına 60 dolar tavan fiyat uygulanmasında anlaşmıştı.



#AB
#G7
#Rus petrolü
#tavan fiyat
2 saat önce
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Rus petrolüne tavan fiyat uygulaması: G7 ve Avustralya'dan ortak karar
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