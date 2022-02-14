Rus Savunma Bakanı Şoygu: Tatbikatların bazıları sona erdi bazıları sona ermek üzere

Putin görüşmenin başında, Rus ordusunun ülkenin Uzak Doğu bölgesinde, güneyde, kuzeyde ve merkez askeri bölgesi ile Belarus'taki ortak tatbikat hakkında rapor istedi.

Şoygu da "Tatbikatların bazıları sona erdi, bazıları ise sona ermek üzere. Aralık ayında talimatlarınız üzerine başlatılan ve planlanan kararların ölçeği göz önüne alındığında daha yapılması gereken şeyler var." ifadesini kullandı.

Rus Pasifik Filosu'nun tatbikatı esnasında ABD donanmasına ait olduğu belirtilen bir denizaltının 12 Şubat'ta Kuril Adaları yakınında Rusya kara sularını ihlali etmesiyle ile ilgili de bilgi veren Şoygu, denizaltının Rus kara sularından çıkarıldığını, bu eylemin temelsiz ve anlaşılmaz olduğunu vurguladı.

REKLAM

Şoygu, denizaltının ülke sınırlarını dört kilometreden fazla ihlal ettiğine dikkati çekti.

FOTOĞRAF 12 Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı. \"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır.\" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı. Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı. Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti. Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu. Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder