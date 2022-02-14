Dünya Rus Savunma Bakanı Şoygu Tatbikatların bazıları sona erdi bazıları sona ermek üzere
ASYA

Rus Savunma Bakanı Şoygu: Tatbikatların bazıları sona erdi bazıları sona ermek üzere

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülke genelindeki askeri tatbikatların bazılarının sona erdiğini ve bazılarının sona ermek üzere olduğunu bildirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rus Savunma Bakanı Şoygu: Tatbikatların bazıları sona erdi bazıları sona ermek üzere
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Putin görüşmenin başında, Rus ordusunun ülkenin Uzak Doğu bölgesinde, güneyde, kuzeyde ve merkez askeri bölgesi ile Belarus'taki ortak tatbikat hakkında rapor istedi.

Şoygu da "Tatbikatların bazıları sona erdi, bazıları ise sona ermek üzere. Aralık ayında talimatlarınız üzerine başlatılan ve planlanan kararların ölçeği göz önüne alındığında daha yapılması gereken şeyler var." ifadesini kullandı.

Rus Pasifik Filosu'nun tatbikatı esnasında ABD donanmasına ait olduğu belirtilen bir denizaltının 12 Şubat'ta Kuril Adaları yakınında Rusya kara sularını ihlali etmesiyle ile ilgili de bilgi veren Şoygu, denizaltının Rus kara sularından çıkarıldığını, bu eylemin temelsiz ve anlaşılmaz olduğunu vurguladı.

Şoygu, denizaltının ülke sınırlarını dört kilometreden fazla ihlal ettiğine dikkati çekti.

Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
FOTOĞRAF 12
Title
Sky News'in haberinde, Macron'un Putin ile yaptığı görüşmeden önce, DNA örneği alınmasını önlemek için test yaptırmayı kabul etmediği, bu nedenle iki liderin 6 metrelik masada bir araya geldiği kaydedildi.
Title
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaptığı açıklamada, Putin'in bazı durumlarda konuk ettiği liderlerle yakın mesafede, bazılarıyla ise uzun masada görüştüğünü anlattı.
Title
\"(Macron ile Putin'in bir araya geldiği masa) Buradaki mesafe de 6 adımlık oluyor. Bu, bazı liderlerin kendi kurallarına göre hareket etmemelerine ve kabul eden tarafla test konusunda etkileşimde olmamalarına bağlıdır.\" ifadesini kullanan Peskov, bunu anlayışla karşıladıklarını ve bunun dünyada uygulandığını aktardı.
Title
Peskov, ancak bu durumda, ek önlemlerle ilgili protokolün devreye girdiğini ve uzun mesafe uygulamasının kullanıldığını vurguladı.
Title
Dmitriy Peskov, iki ülkenin sağlık uzmanlarının etkileşim kurması ve karşılıklı test yapması halinde bu tür önlemlerden kaçınmak ve kontak kurmak için imkan bulunduğunu belirtti.
Title
Macron'un, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek için 7 Şubat'ta gittiği Rusya'nın başkenti Moskova'da, Putin tarafından uzun bir masanın öteki ucunda karşılanması, ülkede geniş yankı bulmuştu.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Macron ile Putin arasındaki 'uzun masa' krizinin nedeni belli oldu: 'DNA örneğim alınır' diyerek reddetmiş
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hafta başında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizini görüşmek için bir araya gelmişti. Moskova'da gerçekleşen görüşmelere, Putin'in Macron'a karşı tavırları ve görüştükleri masa damga vurmuştu. İngiliz basını, iki lider arasındaki krizin, Macron'un DNA örneğinin alınmasını önlemek için test vermeyi kabul etmemesi nedeniyle başladığını öne sürdü.

Kritik Ukrayna görüşmesi: Biden'dan Putin'e 'Birliklerini Ukrayna sınırlarından çek' çağrısı
DÜNYA
Kritik Ukrayna görüşmesi: Biden'dan Putin'e 'Birliklerini Ukrayna sınırlarından çek' çağrısı
Diyarbakırda ele geçirildi

Diyarbakır'da
ele geçirildi

​300 bin liraya satacaklardı.
Dev yarıklar oluştu

Dev yarıklar oluştu

​İstanbul'da korkutan görüntü: Her geçen gün büyüyor.
Mustafa Sarıgül muhalif medyaya çağrıda bulundu: Samimiyseniz beni de çıkarın

Saklı tarih ortaya çıkacak

Saklı tarih ortaya çıkacak

​Düzce'de turizme Konuralp dopingi.

​Mantar toplarken buldu: En ufağı 12 kilogram geliyor.

​İndirimi fiyatlara yansıtmayan marketlere af yok.

Sultangazi'de esnafın köpeğine saldırdı.

​Omicron'un üç yeni semptomu açıklandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.