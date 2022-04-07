Rusya - Ukrayna savaşı yaptırımları: Abramoviç para için ‘yalvardı’

Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaşın ardından Rus oligarklara uygulanan yaptırımlar sonrasında Roman Abramoviç’in zor durumda olduğu iddia edildi.

İngiliz basınında yer alan haberde, Roman Abramovich'in Hollywood ve Wall Street'teki arkadaşlarına iş imparatorluğunu ayakta tutmak için 1 milyon sterlin vermeleri için yalvardığı belirtildi.

Vladimir Putin ile bağlantıları nedeniyle dünya çapında varlıkları dondurulan Chelsea Futbol Kulübü sahibinin, zengin ortaklar ağından 765 bin sterlin kredi istediği vurgulanan haberde, haftada 600 bin sterline mal olduğu iddia edilen personeline artık ödeme yapamadığı söyleniyor.

Rush Hour üçlemesi ile ünlü Hollywood yönetmeni Brett Ratner’ın Abramoviç’in para istediği arkadaşlarından biri olduğu belirtilen haberde, Rus milyarderin Rothschild ailesine de yaklaştığı aktarıldı.

Hollywood yapımcısı ve yönetmeni Brett Ratner ve Rothschild ailesinden para isteyen Abramoviç’in olumsuz yanıt aldığı belirtilirken, Rus oligarkın iyi arkadaşları olmalarına karşılık uluslararası hukuk ya da nakit sıkışıklığı yüzünden parayı vermedikleri vurgulandı.

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10,7 MİLYAR STERLİN SERVETİ BULUNUYOR

İngiltere'de, Roman Abramoviç ve ailesinin, halihazırda satışta olan Chelsea'nin yanı sıra 250 milyon sterlinin üzerinde bir mülk koleksiyonu bulunuyor.

Forbes'a göre ise, Abramoviç’in şu anki net servetinin 14 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor.

Mali sıkıntılarının yanı sıra, Abramoviç’in geçtiğimiz günlerde Rusya tarafından zehirlendiği iddia edilmiş, 3 Mart'ta müzakereler için Kiev'e indikten sonra ellerinde ve yüzünde soyulma ve kırmızı gözler ile görüntülenen iş insanı birçok spekülasyona konu olmuştu.

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