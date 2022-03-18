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AVRUPA

Rusya: ABD'nin Ukrayna'daki biyolojik çalışmalarına yönelik yeni bilgilere ulaştık

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden "askeri operasyonları" sonucu "ABD’nin ülkedeki biyolojik faaliyetlerine yönelik daha fazla bilgiye" ulaştıklarını savundu.

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Haber Merkezi AA
Rusya: ABDnin Ukraynadaki biyolojik çalışmalarına yönelik yeni bilgilere ulaştık
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Nebenzia, Rusya’nın talebi üzerine Ukrayna'daki biyolojik silah programı iddialarını görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi’nde konuştu.

ABD’nin direkt desteği ile Ukrayna topraklarında bütün bölgenin güvenliği için tehlikeli olabilecek askeri biyolojik programların yürütüldüğünü savunan Nebenzia, Washington’dan, Kiev ile şimdiye kadar gerçekleştirdiği ortak laboratuvar çalışmalarına açıklık getirmesini istedi.

  • Nebenzia, geçen haftadan bu yana ABD’nin Ukrayna’daki biyolojik faaliyetlerine yönelik yeni detaylara ulaştıklarını iddia ederek, söz konusu belgelerin Ukrayna'daki askeri ve biyolojik projelere Pentagon'un 32 milyon dolarlık doğrudan finansmanını ve denetimini teyit ettiğini savundu.

Washington’ın kendi halkını riske atmamak için tehlikeli biyolojik araştırmaları Ukrayna topraklarında yürüttüğünü öne süren Nebenzia, “ABD tarafından denetlenen, dünyanın diğer bölgelerindeki laboratuvarlarda da benzer gerçekler ortaya çıkarsa şaşırmış olmayacağız.” şeklinde konuştu.

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Rusya Daimi Temsilcisi, ABD’nin şu an Ukrayna'daki söz konusu biyolojik materyalleri yok etme çabası içinde olduğunu da savunarak, bunların bölgeye yayılması halinde Kovid-19’dan daha tehlikeli durum oluşturacağı uyarısında bulundu.

Askeri biyolojik programları yürütenlerin çalışmalarını BM ile paylaşmayacağına işaret eden Nebenzia, bu nedenle BM’nin bu gizli askeri programlardan haberi olamayacağını ve Rusya’nın bunları BM Güvenlik Konseyi’nde gündeme getirmeye devam edeceğini söyledi.

BM Silahsızlanma Yüksek Temsilcisi İzumi Nakamitsu, 11 Mart’ta, yine Rusya’nın talebi üzerine aynı konuda toplanan BM Güvenlik Konseyi’ndeki brifinginde, BM’nin Ukrayna'da herhangi bir biyolojik silah programının varlığından haberdar olmadığını bildirmişti.

Rus askerinin telefon görüşmesi ortaya çıktı: Eve dönmek için başvurdukları yöntem dehşete düşürdü
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Tüm dünyanın merakla takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, 23'üncü gününde devam ediyor.
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​Ukrayna cephesinden gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi.
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TELEFON GÖRÜŞMESİNE ULAŞILDI<br><br>İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Ukrayna Güvenlik Servisi bir Rus askerinin telefon görüşmesine ulaştı.
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KENDİLERİNİ BACAKLARINDAN VURUYORLAR<br><br>Söz konusu telefon konuşmasında bir Rus askeri annesine ülkelerine dönebilmek için kendilerini Ukrayna mermileri ile bacaklarından vurduğunu anlatıyor.
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UKRAYNA MERMİSİ ARIYORLAR<br><br>Asker görüşmede, kendi birliğinin kullandığı Rus AK-74'lerde bulunan 5,62 mm kurşun yerine Ukrayna ordusunun 7,62'lik mermilerinden bulmak istediğini söylüyor.
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Ukrayna Güvenlik Servisi iki ordunun farklı kurşunlar kullandığını, bu yüzden Rus askerlerinin Ukrayna mühimmatlarını ele geçirmeye çalıştığının altını çizdi.
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ASKERLERİN ÇOĞU BUNU YAPIYOR<br><br>Söz konusu konuşmaya göre, asker annesine 'Pek çok Rus askerin bunu zaten yaptığını' da sözlerine ekliyor.
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KAÇAN ASKERLERE AĞIR YAPTIRIM VAR<br><br>Rus ordusu cepheden kaçan ya da kendisini göreve elverişsiz hale getiren askerlere çok ağır cezalar uyguluyor.
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Bu nedenle askerlerin komutanlarını Ukrayna saldırısında yaralandıklarına ikna etmek için 7,62'lik mermiler ile kendilerini bacaklarından vurduğu belirtiliyor.
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EN AZ 7 BİN RUS ASKERİ ÖLDÜ<br><br>ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), çatışmalarda şu ana kadar en az 7 bin Rus askerinin öldüğünü ve 14 ila 21 bin arasında askerin de yaralandığını tahmin ediyor.
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Rus askerinin telefon görüşmesi ortaya çıktı: Eve dönmek için başvurdukları yöntem dehşete düşürdü
Ukrayna Güvenlik Servisi, bir Rus askerinin annesi ile yaptığı telefon görüşmesine eriştiklerini öne sürdü. İstihbarat servisi, Rus askerlerinin ülkelerine geri dönebilmek için başvurdukları yöntemi açıkladı. Bu iddia tüm dünyayı dehşete düşürdü.

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