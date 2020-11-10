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Dünya Rusya askerlerini, Dağlık Karabağa konuşlandırılıyor
ASYA

Rusya askerlerini, Dağlık Karabağ’a konuşlandırılıyor

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı. Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.
Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

Ermenistan zulmü ve işgali altındaki Azerbaycan, 30 yıllık işgalden artık topraklarını kurtardığını bütün dünyaya duyurdu.

  • Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı. Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

1960 RUS ASKERİ GÖREV YAPACAK

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.
  • Anlaşma gereği bölgede barış gücü olarak görev yapacak 1960 Rus askeri sabah saatlerinde Karabağ'a intikal etmeye başladı. Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

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AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Muhammet Levent Bülbül, Türk İş Başkanı Ergün Atalay ve Hak İş Sendikası yetkilileriyle görüştü.

İstihdam teşviki ve borç yapılandırma düzenlemelerini de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nden, esnek çalışmaya ilişkin maddelerin çıkarılacağı öğrenildi.

Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer
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Bloomberg: Dağlık Karabağ anlaşması Türkiye için stratejik zafer

Azerbaycan ve Ermenistan, Ermenistan'ın 28 yıllık işgalini sonlandıran anlaşmaya imza attı. Bloomberg'de yayınlanan bir analizde varılan anlaşmanın, taraf olmamasına rağmen Türkiye için stratejik bir zafer anlamına geldiği ifade edildi. Zulfugar Agayev ve Sara Khojoyan tarafından kaleme alınan analizde varılan anlaşma, Azerbaycan'a sesli desteğini vererek Rusya'nın Kafkasya'da güçlenmesine müdahale eden Türkiye için stratejik bir başarı olarak yorumlandı.
Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!
Hayat

Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölüm özet izle! Büyük Selçuklu 8'inci bölüm fragmanı izle!

TRT1'in iddialı yapımlarından biri olan yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü pazartesi akşamı yayınlandı. Her bölümünde reyting sıralamalarını alt üst eden kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin son bölümünde Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünde Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir? Uyanış Büyük Selçuklu 7'nci bölümü ile 8'inci bölüm fragmanını haberimizde bulabilirsiniz.

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