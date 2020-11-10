Rusya askerlerini, Dağlık Karabağ’a konuşlandırılıyor

Ermenistan zulmü ve işgali altındaki Azerbaycan, 30 yıllık işgalden artık topraklarını kurtardığını bütün dünyaya duyurdu.

Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya arasında imzalanan ateşkes anlaşması sonrası Rus barış gücü askerlerinin Karabağ'da konuşlanmasına başlandı. Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.



OYNAT 00:37 Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan? Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

1960 RUS ASKERİ GÖREV YAPACAK

Anlaşmaya göre, Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak, Ermenistan, işgal altında tuttuğu Laçın, Kelbecer ve Ağdam illerini ay sonuna kadar boşaltacak.

Rusya bölgede sadece Rus barış gücü askeri olacağını açıkladı.

Anlaşma gereği bölgede barış gücü olarak görev yapacak 1960 Rus askeri sabah saatlerinde Karabağ'a intikal etmeye başladı. Azerbaycan ve Ermenistan, bu gece 00.00'dan (TSİ) itibaren ateşkes yapılması yönünde anlaşma imzalamıştı.

DÜNYA Karabağ anlaşmasına Fransa’dan ilk yorum: Türkiye provokasyonlarını sona erdirsin

DÜNYA Sözde Karabağ Güvenlik Konseyi Başkanı Babayan istifa etti