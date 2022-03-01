Rusya Avrupa gerilimi büyüyor: Ekonomik savaş gerçek savaşa dönüşebilir

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya’ya karşı alınan ekonomik ve finansal yaptırımlara yenilerinin ekleneceğini belirtti.

Kamu yayıncısı France İnfo’ya konuşan Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya’ya yönelik alınacak yaptırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya karşı alınan ekonomik ve finansal yaptırımlarının işe yaradığını belirten Le Maire, Avrupa Birliği'nin (AB) bu konuda kararlı duruş sergilediğini savunarak, “Rusya'ya topyekûn ekonomik ve mali savaş açacağız” dedi.

Le Maire, yaptırımların Rusya ekonomisini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rus oligarkları zora sokacağına işaret ederek uygulamaya konulacak yaptırımların bedelini Rus toplumunun da ödeyeceğini söyledi.

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AB yaptırım listesindeki Rus oligarkların sayısının 488 olduğu bilgisini paylaşan Le Maire, onların yanı sıra eş, çocuk ve emlak şirketlerinin hesaplarını da incelenmeye aldıklarını aktardı.

EKONOMİ BAKANLARI BİR ARAYA GELECEK

Bakan Le Maire, bir dizi yeni yaptırımın daha masada olduğunu belirterek harekete geçmek için Avrupa Komisyonu'ndan çıkacak kararları beklediklerini ifade etti.

Gerek duyulduğu takdirde Rusya’ya karşı ekonomik ve mali yaptırımların daha da güçlendirilmesi adına bugün G7 ülkeleri ile bir toplantı gerçekleşeceğini kaydeden Le Maire, yarın ise yaptırımların hayata geçirilmesine ilişkin AB ülkelerinin ekonomi bakanlarıyla bir araya geleceklerini aktardı.

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Le Maire, Rusya’ya karşı yaptırımlarının “hızlı ve sert” uygulanması gerektiğine dikkati çekerek Rus rublesinin yüzde 30 değer kaybettiğini ve Rus döviz rezervlerinin erimeye başladığını dile getirdi.

Fransa Ekonomi Bakanı “Rusya ekonomisinin çöküşünü sağlayacağız.” ifadesini kullanarak yaptırımların Rusya’nın Ukrayna’ya karşı daha iyi niyetler ortaya koyduğu ana kadar süreceğine işaret etti.

“ABD ve Avrupa birlikte dünyanın açık ara en güçlü ekonomik ve finansal kıtasıdır.” diyen Le Maire, yaptırımlar kapsamında Rusya’da faaliyetleri bulunan Total Enerji ve Fransız enerji şirketi Engie’nin yöneticileri ile görüşeceğini belirtti.

GERÇEK SAVAŞA DÖNÜŞEBİLİR

Öte yandan Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev de Fransa'nın Rusya'ya yönelik "ekonomik savaş başlattık" açıklamasına tepki göstererek, "İnsanlık tarihinde, ekonomik savaşlar çoğu zaman gerçek savaşlara dönüşmüştür." ifadesini kullandı.

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FOTOĞRAF 8 Ukraynalı vatandaşlar mühimmat stoklarını yapan orduya yardım ediyor. Siviller yaşanan çatışmalara engel olmak için ellerinde bulunana şişeleri molotof olarak hazırlıyorlar. Ülke'nin tüm bölgesinde caydırıcı bir silah olarak kullanılan molotofları hazırlamak için vatandaşlar seferber oldu. Ukrayna'nın en genç milletvekili 26 yaşındaki Sviatoslav Yurash, başkent Kiev'i savunmak için silahlanıp sokağa çıktı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ''Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek.'' açıklaması üzerine vatandaşlara savunma için silah dağıtıldı. Ukraynalı 36 yaşındaki Kira Rudik, Kalaşnikof ile fotoğrafı için sosyal medyada viral oldu. Ukrayna'nın başkent'i Kiev'in kuzeydoğusundaki Çernihiv Bölgesinde bulunan Bakhmach kasabasında halk yolda ilerleyen Rus tanklarının önüne geçerek çıplak elle tankları durdurmaya çalıştı. Odessa halkı, Rusya’nın kıyıdan olası çıkarmasına karşı orduya yardım ediyor. Ukrayna halkı mücadelesiyle savaşın 6. gününü geride bırakıyor Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgali harekatı için tepki gösteren halk sokalara döküldü. Rus ordusuna engel olmaya çalışan Ukrayna halkı, ordu tarafından dağıtılan silahlar ile koruma pozisyonuna geçti. Orduya mühimmat desteği sağlamak için silah şarjörü doldurmaktan molotof kokteyl hazırlamaya kadar pek çok konuda orduya destek çıkıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 25 ​Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı işgal girişimi enerji arzında ortaya çıkacak olası aksaklıkları da gündeme getirdi. Enerji uzmanları savaşın derinleşmesi ile doğalgaz ve petrolde fiyatların hızlı bir şekilde yükseleceğini öngörüyor. Türkiye ise doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına hız verdi. Son altı ay içinde Türkiye'ye gelen LNG gemisi sayısı 15'i bulurken yeni yapılan alımlar ise yolda. Türkiye'nin Hatay Dörtyol'da bulunan FSRU (Yüzer LNG Depolama ve Gazlaştırma Ünitesi), Aliağa LNG Terminali ve Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne 10 gün içinde 8 LNG kargosunun ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda, Maran Gas Pericles, Methane Princess, Elisa Larus, SK Resolute ve Gaslog Hong Kong LNG tankerleri ABD'den yola çıktı. Bunun yanı sıra Ekvator Ginesi'nden Gui Ying, Cezayir'den Ougarta ve Lalla Fatma N'Soumer gemileri de Türkiye'deki terminallere doğru yola koyuldu. Gemilerin Türkiye'deki hedef noktalara varış tarihleri 25 Şubat ile 6 Mart arasında değişiyor. ABD'den gelen LNG gemilerinin yolculuğu terminale göre değişmekle birlikte ortalama 18 gün sürüyor. Yolculuk Ekvator Ginesi'nden başlıyorsa 14 günde, Cezayir'den ise 5 günde tamamlanıyor. Türkiye'ye ulaşan LNG gemilerindeki sıvı formadaki gaz, gerekli işlemlerden sonra boru hattı formuna uygun bir gaza dönüştürülüyor ve sisteme gönderiliyor. <br><br>Böylece, gemilerle uzun bir yolculuk yapan doğal gaz, hane halkına kadar ulaşmış oluyor. ​İşte son 6 ay içinde Türkiye'ye gelen LNG gemileri.. Teksas'tan yola çıkan ve toplam 170 bin 799 metreküp kapasiteli Mol Hestia LNG gemisi de 22 Şubat'ta Türkiye'ye vardı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Tessala\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 22 Şubat'ta Türkiye'ye ulaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye geldi. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Lalla Fatma N'Soumer\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 31 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı. Dev geminin toplam 144 bin 888 metreküp kapasitesi bulunuyor. Nijerya'dan yola çıkan toplam 174 bin 96 metreküp kapasiteli Liberya bayraklı LNG gemisi 24 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 26 Ocak'ta Türkiye'ye geldi. Cezayir bandıralı gemi, 171 bin 800 metreküp kapasiteye sahip. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Berge Arzew\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 16 Ocak'ta Türkiye'ye ulaştı. Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli gemi, Aliağa LNG Terminali'ne LNG sevkiyatı yaptı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 12 Ocak'ta Aliağa'ya yanaştı. Geminin 171 bin metreküp kapasitesi bulunuyor. ABD'nin Sabine Pass Limanı'ndan yola çıkan \"Gaslog Glasgow\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 12 Aralık'ta Türkiye'ye ulaştı. Yunanistan'ın Revithoussa Limanı'ndan yola çıkan \"Pskov\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 7 Aralık'ta Türkiye'ye geldi. Rus şirketi Sovcomflot'a ait olan Liberya bayraklı gemi toplam 170 bin 200 metreküp kapasitesi bulunuyor. Cezayir'den ayrılan LNG gemisi 29 Kasım'da Aliağa LNG Terminali'ne ulaştı. Bahamalar bayraklı gemi toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Ougarta\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin, 29 Ekim'de Türkiye'ye vardı. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Lalla Fatma N'Soumer\" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 10 Eylül'de Türkiye'ye ulaştı. Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli gemi Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaştı. Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan \"Tessala\" adlı LNG gemisi 28 Temmuz'da Türkiye'ye ulaştı. Toplam 171 bin 800 metreküp kapasiteli gemi, Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerjide kritik adım: Dev gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı Türkiye doğal gaz depolarını dolu tutmak ve arz konusunda sıkıntı yaşamamak için LNG alımına devam ediyor. Son altı ay içerisinde Türk karasularına giriş yapan LNG gemisi sayısı 15'e yaklaşırken Rusya-Ukrayna savaşı sonrası olası enerji krizine karşı sekiz LNG gemisi daha Türkiye'ye doğru yola çıktı. LNG tarafında yaşanan hareket gelen son verilere de yansıdı. Boru hatlarıyla yapılan doğal gaz ithalatı yüzde 29,6 azalırken, LNG ithalatı ise yüzde 135,1 yükseldi.



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