Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

20:17 5/05/2026, Tuesday
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, uluslararası gündem, Rusya-ABD ilişkileri ve ikili temasların planlanması ele alındı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile uluslararası konuları ve ikili ilişkileri telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Rubio'nun telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, uluslararası ilişkiler ve Rus-Amerikan ilişkilerinde mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, iki bakanın ikili temaslar takvimini​​​​​​​ de istişare ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Lavrov ile Rubio arasındaki görüşmenin yapıcı ve iş odaklı olduğu vurgulandı.


