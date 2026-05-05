Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefonda görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'li mevkidaşı Marco Rubio ile uluslararası konuları ve ikili ilişkileri telefonda ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Lavrov ile Rubio'nun telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Görüşmede, uluslararası ilişkiler ve Rus-Amerikan ilişkilerinde mevcut durum hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedilen açıklamada, iki bakanın ikili temaslar takvimini​​​​​​​ de istişare ettiği aktarıldı.

Açıklamada, Lavrov ile Rubio arasındaki görüşmenin yapıcı ve iş odaklı olduğu vurgulandı.



