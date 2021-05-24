Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Ukrayna’nın militarist duygularını beslemeyi bırakmalı

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ABD'deki İsrail karşıtı Yahudiler: İsrail'in saldırılarına karşı yükselen sesten umutluyuz

ABD’deki önde gelen Yahudi sivil toplumu kuruluşlarından "Barış için Yahudi Sesi" (JVP) hareketi üyeleri, İsrail'in saldırılarına karşı yükselen sesten umutlu olduklarını belirttiler. Hareketin sorumlularından Alice Goblin, "Bu daha önce asla olmazdı. Bilirsiniz, bunun gibi şeylerin olması çağrısında bulunan yalnız sesler vardı ama bu defa kesinlikle başka. Umarım bu büyük bir değişimin başlangıcıdır" dedi.