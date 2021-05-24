Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye Ukraynanın militarist duygularını beslemeyi bırakmalı
ASYA

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Ukrayna’nın militarist duygularını beslemeyi bırakmalı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Ukrayna'ya verdiği destekle ilgili açıklamada bulunarak, "Türk meslektaşlarımıza, Ukrayna’nın militarist duygularını beslemeyi bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kırım'da saldırgan Ukrayna girişimlerini teşvik etmek, topraklarımıza tecavüzle eşdeğerdir. Bu çok net" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye Ukrayna’nın militarist duygularını beslemeyi bırakmalı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçen ay Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme gerçekleştirmişti. İki lideri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemiş, Erdoğan yaptığı açıklamada, Kırım'ın ilhakını tanımama kararının teyit ettiklerini belirterek, "Karadeniz'in bir barış, huzur ve iş birliği denizi olmaya devam etmesi temel hedefimizdir." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı
DÜNYA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Türkiye ile turizmi artırma çağrısı

"Topraklarımıza tecavüzle eşdeğerdir"

Yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Türk meslektaşlarımıza, Ukrayna’nın militarist duygularını beslemeyi bırakmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Kırım'da saldırgan Ukrayna girişimlerini teşvik etmek, topraklarımıza tecavüzle eşdeğerdir. Bu çok net" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy’den Erdoğan’a "Misafirpervelik için teşekkürler" mesajı
DÜNYA
Zelenskiy’den Erdoğan’a "Misafirpervelik için teşekkürler" mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz

ABD basını: Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tek şansı Bayraktar TB2’ler
DÜNYA
ABD basını: Ukrayna’nın Rusya’ya karşı tek şansı Bayraktar TB2’ler
Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

Otel terasında doğum günü partisine polis baskını.
Gelenek 60 yıl sonra kaldığı yerden devam

Gelenek 60 yıl sonra
kaldığı yerden devam

Rize'de üreticilerin sayısı tekrar artıyor.
Muşta terörden temizlenen köylere dönüş başladı: Çok mutlu ve huzurluyuz

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama.

​Sokağın fitilini ateşleme talimatını kimden aldın.

​İşgalci İsrail, mahalleyi açık hava hapishanesine dönüştürdü.

​New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.