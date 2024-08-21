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Dünya

Rusya Donetsk'te bir yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya, Donetsk bölgesinde Jelannoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi. Rus kuvvetlerinin 131 bölgede Ukrayna askerleri ve askeri teçhizatlarını vurduğu aktarıldı.

16:44 - 21/08/2024 Çarşamba
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.


Rus birliklerinin Donbas'ta önemli noktaları kontrol altına aldığı kaydedilen açıklamada,
“Aktif eylemlerinin sonucunda ‘Merkez' askeri birlikleri Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Jelannoye yerleşim birimini kurtardı”
ifadeleri kullanıldı.

Rus kuvvetlerinin 131 bölgede Ukrayna askerleri ve askeri teçhizatlarını vurduğu aktarılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Fransız yapımı 7 Hammer güdümlü bomba, Neptune-MD gemi savar füzesi, ABD yapımı 15 HIMARS füzesi ve 63 insansız hava aracını imha ettiği anlatıldı.




#Donetsk
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Ukrayna
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