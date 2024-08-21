Rusya Donetsk'te bir yerleşim birimini kontrol altına aldı

İki yıldan uzun süredir devam eden Rusya-Ukrayna savaşında Rusya'nın Kursk bölgesinde bulunan Ukrayna güçlerine SU-34 savaş uçakları ile hava operasyonu düzenlendi Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya’nın Kursk bölgesinde bulunan Ukrayna’ya ait hedefler SU-34 savaş uçakları ile düzenlenen hava operasyonuyla imha edildi.