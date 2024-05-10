|
Dünya

Rusya: Donetsk'te Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldık

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi. Kiev'in 5-10 Mayıs'ta Rusya'daki enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak Rus ordusunun, deniz ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, Kinjal hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya 27 grup saldırısı düzenlediği ifade edilen açıklamada, bu saldırılarla Ukrayna'nın enerji tesisleri, askeri sanayi işletmeleri ve demiryolu altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

15:58 - 10/05/2024 Cuma
AA
Rusya Savunma Bakanlığından Donetsk açıklaması
Rusya Savunma Bakanlığından Donetsk açıklaması
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.


Kiev'in 5-10 Mayıs'ta Rusya'daki enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak Rus ordusunun, deniz ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, Kinjal hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya 27 grup saldırısı düzenlediği ifade edilen açıklamada, bu saldırılarla Ukrayna'nın enerji tesisleri, askeri sanayi işletmeleri ve demiryolu altyapısının hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu Ukrayna'nın hava savunma sistemleri, cephanelikleri, yakıt depoları, insansız hava ve deniz araçları üretim ve onarım atölyeleri, yabancı paralı savaşçı ve nasyonalist birliklerin geçici konuşlanma noktalarının vurulduğu belirtildi.


Rus birliklerinin son bir gündeki eylemlerine ilişkin de bilgi verilen açıklamada, "Merkez askeri birliklerinin başarılı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novokalinovo yerleşim birimi kurtarıldı." ifadesine yer verildi.



#Rusya Savunma Bakanlığı
#Donetsk
#Novokalinovo
#Ukrayna
19 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mayıs ayı aile destek ödemeleri yattı mı? 2024 Aile destek ödemeleri sorgulama