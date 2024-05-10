Rusya: Donetsk'te Novokalinovo yerleşim birimini kontrol altına aldık

Kiev'in 5-10 Mayıs'ta Rusya'daki enerji ve sanayi tesislerine zarar verme girişimlerine yanıt olarak Rus ordusunun, deniz ve havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzeler, Kinjal hipersonik füze sistemleri ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Ukrayna'ya 27 grup saldırısı düzenlediği ifade edilen açıklamada, bu saldırılarla Ukrayna'nın enerji tesisleri, askeri sanayi işletmeleri ve demiryolu altyapısının hedef alındığı kaydedildi.