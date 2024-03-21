|
Dünya

Rusya Donetsk'teki Tonenke yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka yönünde Tonenke yerleşim birimini kontrol altına aldığını duyurdu.

16:44 - 21/03/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.


Rus ordusunun gece bazı askeri hedefleri vurduğu belirtilen açıklamada, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerince 'Kinjal' hipersonik füze dahil yüksek hassasiyetli havadan atılan uzun menzilli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karar alma merkezleri, lojistik üsleri, özel hareket kuvvetleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarına saldırı yapıldı" ifadesi kullanıldı.


Saldırıların hedefine ulaştığı aktarılan açıklamada, bütün hedeflenen nesnelerin vurulduğu bilgisi paylaşıldı.


Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin daha kontrolünün ele alındığı bildirilen açıklamada,
"Avdiyivka yönünde 'Merkez' askeri birliklerinin koordineli eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Tonenke yerleşim birimi kurtarıldı"
denildi.


Belgorod istikametinde Ukrayna sabotaj gruplarına karşı önlemler

Rus birliklerinin, Rusya'nın Belgorod şehri istikametinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı sabotaj ve keşif gruplarının Ukrayna sınır bölgelerine sızmasını önlemek için tedbirler almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Aleksandrovka, Lukaşevka, Yamnoye ve Velikaya Pisarevka'da yabancı paralı savaşçılar ile Ukrayna 105. Kara Savunma Tugayı birliklerinin yoğunlaştığı yerlerin ateş altına alındığı aktarıldı.


Açıklamada, 30'a yakın asker, 3 pikap, Çekya yapımı Vampir çok namlulu roketatarın etkisiz hale getirildiği kaydedildi.



#Rusya Savunma Bakanlığı
#Donetsk
#Ukrayna
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Teravih namazı saat kaçta? 21 Mart İstanbul, Ankara, İzmir il il yatsı ezanı vakitleri