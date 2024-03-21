Rusya Donetsk'teki Tonenke yerleşim birimini kontrol altına aldı

Rus ordusunun gece bazı askeri hedefleri vurduğu belirtilen açıklamada, "Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetlerince 'Kinjal' hipersonik füze dahil yüksek hassasiyetli havadan atılan uzun menzilli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin karar alma merkezleri, lojistik üsleri, özel hareket kuvvetleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma noktalarına saldırı yapıldı" ifadesi kullanıldı.

Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin daha kontrolünün ele alındığı bildirilen açıklamada,

Donetsk bölgesinde bir yerleşim biriminin daha kontrolünün ele alındığı bildirilen açıklamada,

Rus birliklerinin, Rusya'nın Belgorod şehri istikametinde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı sabotaj ve keşif gruplarının Ukrayna sınır bölgelerine sızmasını önlemek için tedbirler almaya devam ettiği belirtilen açıklamada, Ukrayna'nın Sumi bölgesindeki Aleksandrovka, Lukaşevka, Yamnoye ve Velikaya Pisarevka'da yabancı paralı savaşçılar ile Ukrayna 105. Kara Savunma Tugayı birliklerinin yoğunlaştığı yerlerin ateş altına alındığı aktarıldı.