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Dünya

Rusya Federal Uzay Ajansı depremin tektonik etkisini uydudan görüntüledi

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem, 10 ili etkiledi. Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren uydu görüntüleri yayımladı.

17:20 . 12/02/2023 Pazar
AA
Rusya Federal Uzay Ajansı uydu görüntüsü

Rusya Federal Uzay Ajansı uydu görüntüsü

Roscosmos'tan yapılan açıklamada, Rusya Acil Durumlar Bakanlığının talebi üzerine, Türkiye'deki depremin yaşandığı bölgelere teknik destek verildiği belirtildi.

Türkiye'nin güneydoğu bölgesinde uzaydan izleme yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kanopus-B uydusundan çekilen ve Hatay'ın Tepehan köyündeki tektonik değişimin büyüklüğünü gösteren görüntüler de paylaşıldı.



#DEPREM
#Roscosmos
#Rusya
1 saat önce
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Rusya Federal Uzay Ajansı depremin tektonik etkisini uydudan görüntüledi
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