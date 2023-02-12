Rusya Federal Uzay Ajansı depremin tektonik etkisini uydudan görüntüledi

Afet bölgesi Adıyaman'da müteahhitlik yapan Mehmet Coşkun, depremin ardından yaşadıklarını Yeni Şafak Muhabiri Neslihan Altun’a anlattı. Sarsıntının ardından yıkılan enkazlardaki vatandaşlara yardımcı olduğunu anlatan Coşkun, daha sonra ise kendi yaptığı konutları kontrol ettiğini söyledi. Coşkun, "Bütün yaptığımız inşaatları gezdik. Çok şükür, Rabbime şükürler olsun ki hiçbir binada burnu kanayan bir tane bile insanımız yok. Bu vicdan azabıyla çok şükür yaşamayacağız. Memleketi bırakıp kaçanlar var. Zamanında paraya böyle tamah eden insanların yüzünden biz bu hale geldik" dedi.