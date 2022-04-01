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Dünya Rusya geri çekildi AP Başkanı Kieve koştu Üç konuda Ukraynaya söz
AVRUPA

Rusya geri çekildi AP Başkanı Kiev'e koştu: Üç konuda Ukrayna'ya söz

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Kiev'de bir araya geldi. Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğrafa da yer veren Metsola, "Cesaret, güç, kararlılık. Kiev'de Zelenskiy ile birlikteyim." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Rusya geri çekildi AP Başkanı Kieve koştu: Üç konuda Ukraynaya söz
Zelenskiy - Metsola

Savaşın başlamasından sonra Kiev'i ziyaret eden ilk AB kurumu başkanı olan Metsola, Zelenskiy ile görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Metsola, Zelenskiy ile fotoğrafını paylaştığı mesajında, "Cesaret, güç, kararlılık. Kiev'de Zelenskiy ile birlikteyim. Zafer Ukrayna'nın." ifadesini kullandı.

ÜÇ KONUDA UKRAYNALILARA SÖZ VERDİ

Roberta Metsola, gün içinde ayrıca Ukrayna Meclisini de ziyaret ederek burada konuşma yaptı. AP'nin gazetecilerle paylaştığı konuşma metnine göre, Metsola Ukraynalılara üç konuda söz verdi.

Metsola, Kiev'den çekilme kararı alan Rusya'ya AB yaptırımlarının devam edeceğini, AB üyeliğine adaylık başvurusu yapan Ukrayna'nın AB sürecini destekleyeceklerini ve AB ülkelerine kaçmak zorunda kalan Ukraynalılara evlerine dönecekleri güne kadar yardımları sürdüreceklerini söyledi.

Ayrıca Rusya'dan enerji satın almayı kesmeleri gerektiğini vurgulayan Metsola, AB'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğini dile getirdi.

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