Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Şoygu'dan Türkiye mesajı: Göreve hazırım

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu, güvenlik konseyleri düzeyinde Türkiye ile Rusya arasındaki temasları artırmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreterliği basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Şoygu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da bir araya geldi.

"Tam kapsamlı ikili istişareler yapılmalı"

Görüşmede Şoygu, "Güvenlik konseyleri düzeyinde Rusya-Türkiye temaslarını artırmaya hazırım. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve uygun bir zamanda Rusya'ya ziyaretini beklediğim Milli Güvenlik Kurulu Sekreteri Seyfullah Hacımüftüoğlu'na selamlarımı iletiyorum. (Bu yıl) üçüncü çeyrekte Moskova veya Ankara'da güvenlik konularında tam kapsamlı ikili istişareler yapılmasını öneriyorum." şeklinde konuştu.

"Stratejik eşit ikili ortaklık geliştirme niyeti teyit edildi"

Sekreterlikten yapılan açıklamada, Şoygu-Fidan görüşmesinde ikili ve çok taraflı formatlarda Rusya-Türkiye güvenlik işbirliğinin müzakere edildiği belirtilerek, "Uluslararası ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi de dahil olmak üzere stratejik eşit ikili ortaklık geliştirme niyeti teyit edildi." ifadelerine yer verildi.







