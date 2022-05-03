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Dünya Rusya ile İsrail arasındaki Yahudi geriliminde ikinci perde Tarih karşıtı açıklamalar
AVRUPA

Rusya ile İsrail arasındaki 'Yahudi' geriliminde ikinci perde: Tarih karşıtı açıklamalar

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un, "En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir" sözleri nedeniyle özür dilemesi gerektiğini söyledi. Söz konusu açıklama sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanı hedef alarak, "Lapid'in tarih karşıtı bir açıklama yaptı" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Rusya ile İsrail arasındaki Yahudi geriliminde ikinci perde: Tarih karşıtı açıklamalar
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Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in tarih karşıtı bir açıklama yaptığı belirtildi.

Lapid’in “Yahudilerin Holokost sırasında kendilerini yok etmediğini, Yahudileri antisemitizmle suçlamanın Yahudilere karşı ırkçılık olduğuna” yönelik sözleri hatırlatıldı.

Batı’nın Ukrayna’da hala neo-Nazi olup olmadığını tartıştığı kaydedilen açıklamada, buna delil olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in Yahudi kökenli olmasının gösterildiğine dikkat çekildi.

Açıklamada, “Tarih, ne yazık ki, Yahudiler ile Naziler arasındaki trajik iş birliğinin örneklerini biliyor. Almanlar, Polonya’da ve Doğu Avrupa’da Yahudi sanayicileri, gettoların ve Yahudi konseylerinin başı olarak atadı. Bunlardan bazıları kesinlikle korkunç işlerle hatırlanıyor. Varşova’daki Jakub Lejkin, Yahudileri gözetledi ve Alman işgal yönetimine bilgi verdi, bu da yurttaşlarını acı bir ölüme mahkum etti. Chaim Rumkowski, gettodaki yetişkinlerin hayatlarına karşılık Lodz Yahudilerine çocuklarını Nazilere verme teklifinde bulundu.” ifadeleri kullanıldı.

Zelenskiy’in Yahudi kökenli olmasının arkasına bilinçli bir şekilde saklanarak ülkedeki neo-Nazilerin varlığını sakladığı öne sürülen açıklamada, “Devlet Başkanı'nın Yahudi kökenli olması, ülkedeki yaygın neo-Nazizm’den korunma garantisi değildir.” ifadelerine yer verildi.

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İsrail hükümeti Niemöller’in senaryosunu görmüyor

Lapid ve kabinesinin Holokost’u durduran ve Yahudileri kurtaran Kızıl Ordu askerlerinin anıtlarının yıkılmasını ve yapılan saygısızlığı görmediği vurgulanan açıklamada, İsrail hükümetinin, Zelenskiy’in Alman papaz Martin Niemöller tarafından açıklanan senaryoyu “tamamladığını” görmediği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna’da 2014'te Niemöller’in dediği gibi “önce komünistler, sonra sosyalistler için geldiklerini” sonra Ukrayna’da Rusların varlığının yok edilmesine tüm medeni dünyanın sessiz kaldığına işaret edildi.

“Ukrayna’da antisemitizm gelişti”

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra nasyonalist partilerin antisemitist gündemlerini öne çıkarmaya başladığı ve son yıllarda aktif hale geldikleri aktarılan açıklamada, Ukrayna’da 2014’ten itibaren antisemitizmin geliştiği savunuldu.

Ukrayna’nın Yahudi aleyhtarı olayların sayısı bakımından eski SSCB'nin tüm ülkeleri arasında lider olduğu bilgisi verilen açıklamada, Ukrayna’daki Yahudilerin temsilcilerinden Eduard Dolinskiy’in Ukrayna Yahudi Komitesi’nin faaliyetlerinin sona ermesinden endişe duyduğunu açıkladığı anımsatıldı.

Kiev’de ellerinde meşale ve Stepan Bandera portreleriyle yürüyüş yapanların “Yahudiler, defolun!” sloganları attığı bildirilen açıklamada, Zelenskiy’in 2020'de imzaladığı “Ukrayna'da Antisemitizmi Önleme ve Mücadeleye Dair” yasanın varlığına rağmen hükümlerinin geçerli olmadığı ileri sürüldü.

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Rus Dışişleri Bakanlığının açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Siyasi antisemitizm ve Nazizm durmuyor, tam aksine gelişiyor. Yetkililer ve kolluk kuvvetleri ‘Bandera’ yürüyüşlerindeki Yahudi düşmanı çığlıkları konusunda sakin, çünkü mevcut Kiev rejiminin yanılmazlığına güveniyor. Böyle bir ‘devlet inşası, özellikle Holokost sırasında 1,5 milyon Yahudi'yi kaybeden ve başkent topraklarındaki Babi Yar'da ölenlerin anısına bir anıt bulunan bir ülke için ahlak dışıdır.”

Lavrov ne demişti?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir İtalyan televizyonuna verdiği röportajda "(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy'in Yahudi olduğunu söylüyorlar. Bana göre Hitler'in de Yahudi kökleri vardı. En büyük Yahudi karşıtları, Yahudilerdir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Lavrov’un sözlerine "affedilemez, skandal bir açıklama, feci bir tarihi hata" diye tepki göstererek Rusya'dan özür beklediklerini belirtmişti.

Ardından Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Anatoliy Viktorov'un "açıklama yapmak üzere" Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı bildirilmişti.

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