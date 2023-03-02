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Dünya

Rusya ile savaş sürerken Zelenskiy'den kritik karar: Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı görevden alındı

Rusya'ya karşı savaşta Batı'nın da olağan dışı desteğini alan Ukrayna'da Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy dikkat çeken bir karara imza attı. Zelenskiy, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya’yı görevden aldı.

20:06 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı'nı görevden aldı. (Arşiv)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı'nı görevden aldı. (Arşiv)

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya’nın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı internet sitesinde, Zelenskiy’nin Herson şehri Askeri İdaresi yönetimindeki değişikliklerle ilgili imzaladığı 2 kararname yayımlandı.

Zelenskiy, bir kararnameyle Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Lugovaya’yı görevden alarak ikinci kararnameyle yerine Roman Mroçko’yu atadı.

Zelenskiy'den peş peşe kritik kararlar

Mroçko, Ukrayna’nın Güney Bölgesi Askeri Savcı Yardımcısı görevi yapmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı​​​​​​​ Zelenskiy, geçen hafta sonu Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Birleşik Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Eduard Moskalev'i görevden almıştı.



#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy
#Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı Galina Lugovaya
#Roman Mroçko
21 dakika önce
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Rusya ile savaş sürerken Zelenskiy'den kritik karar: Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı görevden alındı
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