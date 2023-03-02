Rusya ile savaş sürerken Zelenskiy'den kritik karar: Herson Şehri Askeri İdaresi Başkanı görevden alındı

Latin Amerika ülkesi Brezilya, İsrail-İran geriliminin bir parçası oldu. İran'a ait savaş gemileri birkaç gün önce Brezilya'ya demirledi. İsrail ise Brezilya'dan, ABD tarafından tespit edildiği belirtilen gemilerin sınır dışı edilmesini istedi.