Dünya Rusya Odessa limanında Ukrayna savaş gemisi ile Harpoon füze deposunu vurduğunu doğruladı
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Rusya Odessa limanında Ukrayna savaş gemisi ile Harpoon füze deposunu vurduğunu doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'nın Odessa şehrindeki limanda bulunan bir Ukrayna savaş gemisi ile ABD'nin verdiği Harpoon gemisavar füze deposunu vurduklarını bildirdi.

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Haber Merkezi AA
​Rusya Odessa limanında Ukrayna savaş gemisi ile Harpoon füze deposunu vurduğunu doğruladı
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna'da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’daki taarruzların sürdüğünü kaydeden Konaşenkov, denizden ve karadan fırlatılan yüksek hassasiyetli uzun menzilli füzelerle Kirovograd bölgesinde Kanatovo askeri üssündeki Ukrayna Hava Kuvvetlerine ait uçuş araçlarının vurulduğunu söyledi.

  • Konaşenkov, "Denizden fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Odessa şehrindeki limanda bulunan gemi onarım fabrikası sahasında, rıhtımda bir Ukrayna savaş gemisi ve ABD tarafından Kiev rejimine verilen Harpoon gemisavar füze deposu yok edildi. Ayrıca Ukrayna Deniz Kuvvetlerinin gemi onarım ve modernizasyon işletmesinin üretim tesisleri faaliyet dışı bırakıldı." ifadelerini kullandı.

Mıkolayiv bölgesinde Rus uçaklarının yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna ordusunun 28. Mekanize birlikleri ve 123. bölge savunma birliklerinin silah ve mühimmat deposunun yok edildiğini dile getiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Artyömovsk yerleşim birimi yakınında Ukrayna ordusunun 2 birliğini ve 2 ABD yapımı M777 obüsünün vurulduğunu kaydetti.

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Konaşenkov, "Ukrayna'ya ait bugüne kadar 260 uçak, 144 helikopter, 1605 insansız hava aracı, 357 hava savunma füze sistemi, 4 bin 156 tank ve zırhlı araç, 763 çok namlulu roketatar, 3 bin 196 obüs ve havan topu, 4 bin 457 askeri özel araç imha edildi." dedi.

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