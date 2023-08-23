Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: MQ-9 Reaper ile Bayraktar TB2'den kol uçuşu

Bayraktar TB2 - MQ-9 Reaper
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Kırım yakınlarında keşif görevinde bulunan
MQ-9 Reaper
ve
Bayraktar TB2
insansız hava araçlarının Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için iki Rus savaş uçağının havalandırıldığı belirtildi.
Rus Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Bakanlık,
"22 Ağustos 2023 tarihinde, Karadeniz'in Kırım Yarımadası yakınındaki sularında havadan keşif yapan MQ-9 Reaper ve Bayraktar TB2 adlı iki insansız hava aracı, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin hava sahası kontrol araçları tarafından tespit edildi."
açıklamasında bulundu.
Rusya sınırının olası bir ihlalini ve karşı keşif faaliyetlerini önlemek amacıyla iki Rus savaş uçağı kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık
"Eylemler sonucunda İHA'lar uçuş yönünü değiştirerek havadan keşif yapılan alanları terk etti"
dedi.
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34 dakika önce