Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: MQ-9 Reaper ile Bayraktar TB2'den kol uçuşu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, incelemelerde bulunmak üzere geldiği Van'da petrol sondajı yapacakları müjdesini duyurdu Bayraktar, "Yer altı kaynaklarını arama ve inşallah bulduktan sonraki keşifler sonrasında da üretime geçmeyle alakalı hedeflerimiz var. Hem metalik madenlerde hem de petrol ve gaz aramacılığında önemli projeler önümüzde. Bunlardan ilkini inşallah 2023 bitmeden hayata geçireceğiz. İlk petrol sondajımızı Van'da yapacağız" dedi.