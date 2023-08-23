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Dünya

Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: MQ-9 Reaper ile Bayraktar TB2'den kol uçuşu

Rusya Savunma Bakanlığı, dün bir MQ-9 Reaper ve Bayraktar TB2'nin birlikte Kırım yakınlarında keşif/istihbarat uçuşu gerçekleştirdiği ve iki Rus savaş uçağının havalandığını duyurdu.

09:09 . 23/08/2023 Çarşamba
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Bayraktar TB2 - MQ-9 Reaper

Bayraktar TB2 - MQ-9 Reaper

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamada, Kırım yakınlarında keşif görevinde bulunan
MQ-9 Reaper
ve
Bayraktar TB2
insansız hava araçlarının Rus hava sahasını ihlal etmesini önlemek için iki Rus savaş uçağının havalandırıldığı belirtildi.
Rus Haber Ajansı'nda yer alan habere göre Bakanlık,
"22 Ağustos 2023 tarihinde, Karadeniz'in Kırım Yarımadası yakınındaki sularında havadan keşif yapan MQ-9 Reaper ve Bayraktar TB2 adlı iki insansız hava aracı, Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri'nin hava sahası kontrol araçları tarafından tespit edildi."
açıklamasında bulundu.

Rusya sınırının olası bir ihlalini ve karşı keşif faaliyetlerini önlemek amacıyla iki Rus savaş uçağı kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bakanlık
"Eylemler sonucunda İHA'lar uçuş yönünü değiştirerek havadan keşif yapılan alanları terk etti"
dedi.

#Bayraktar TB2
#Rusya Savunma Bakanlığı
#İHA
#Kırım
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