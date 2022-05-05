Dünya Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynaya ait üç savaş uçağı düşürdük
AVRUPA

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait üç savaş uçağı düşürdük

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna’ya ait Su-24, Su-27 ve Su-25 model 3 savaş uçağını düşürdüklerini söyledi.

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Haber Merkezi AA
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna’ya ait üç savaş uçağı düşürdük
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İgor Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ukrayna’da taarruzları sürdürdüklerini belirten Konaşenkov, "Havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Kirovograd bölgesinde Kanatovo askeri havaalanındaki havacılık teçhizatı, Mıkolayiv şehrinde mühimmat deposu ve Mıkolayiv bölgesinde Jovtnevoye civarında Ukrayna askeri teknik araçlarına yakıt sağlayan depo yok edildi." dedi.

Konaşenkov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 17. Tank Tugayı’nın ileri komutanlığı, birliklerin ve askeri araçların toplandığı 4 alan, Kramatorsk bölgesindeki askeri havaalanındaki 2 askeri teknik araç deposunun da vurulduğunu belirtti.

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Rus hava muharebe taktik birlikleri ve hava kuvvetlerinin bir gecede Ukrayna birliklerinin ve askeri araçlarının toplandığı 93 bölgeyi imha ettiğini aktaran Konaşenkov, füze birliklerinin 2 komuta merkezi, topçu birliklerinin de 2 füze fırlatma sistemi ile Toçka-U füzesi taşıyan nakliye aracını vurduğunu, 403 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını dile getirdi.

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Konaşenkov, Rus hava savunma sisteminin Ukrayna hava kuvvetlerine ait Zmeiniy (Yılan) Adası civarında bir adet Su-24, Herson bölgesindeki İngulets yerleşim birimi etrafında bir adet Su-27 ve Dnipro bölgesindeki Koşevoye yerleşim birimi civarında bir adet Su-25 savaş uçağını düşürdüğünü söyleyerek, Donetsk, Lugansk, Herson, Harkiv bölgelerinde de 14 Ukrayna insansız hava aracının vurulduğunu aktardı.

  • Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 149 uçak, 112 helikopter, 726 insansız hava aracı, 288 hava savunma füze sistemi, 2 bin 834 tank ve zırhlı araç, 325 çok namlulu roketatar, 1306 obüs ve havan topu, 2 bin 646 özel askeri araç imha edildi.” ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'daki yeni hedefi dünyayı şoke etti: Çiftlik ekipmanlarını çalıyorlar
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Devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili bir açıklama ortalığı karıştırdı.
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Ukrayna tarafından dün yapılan bir açıklamada Rus birliklerinin çiftlik ekipmanlarını çaldığı iddia edildi.
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Ukrayna'nın insan hakları şefi de Rusya'yı bir füze saldırısında tahıl deposunu hedef almakla suçladı.
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Lyudmyla Denisova, Rus güçlerinin \"Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler aldığını” söyledi.
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Ülkenin insan hakları ombudsmanı Lyudmyla Denisova, dünkü Facebook gönderisinde, Rus kuvvetlerinin doğu Ukrayna'da mahsulü stoklamak için kullanılan bir tahıl asansörünü imha ettiğini söyledi.
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Denisova, Rus kuvvetlerini tarım ekipmanlarını çalmakla suçladı ve ilk hırsızlık vakalarının mart ayının ortalarında kaydedildiğini söyledi.
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Denisova ayrıca, Rusya’nın Ukrayna'nın Dnipro bölgesindeki bir tahıl deposunu vurduğunu söyledi. Denisova, \"Rus işgal güçleri, Ukrayna'da kıtlığa neden olmak için kasıtlı olarak önlemler alıyor\" dedi.
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy'nin eski sözcüsü Iuliia Mendel de, Rusya'nın Ukrayna tarım ekipmanlarına yönelik saldırılarından kaynaklanan hasarı gösteren fotoğraflar yayınladı.
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Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar da, Twitter'da Rusya'yı depoyu \"kasten\" vurmakla suçlayan saldırının bir videosunu yayınladı.<br><br>Ukrayna lideri Zelenski, Telegram'da yayınladığı video konuşmasında Rus kuvvetlerinin bir depoyu tahıl, diğerini gübre ile vurduğunu söyledi.
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Zelenskiy, \"Seçtikleri hedefler, Ukrayna'ya karşı savaşın Rus ordusu için bir imha savaşı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor\" dedi. \"Tarımsal işletmelerin depolarını hedef aldılar.\"
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Ukraynalı yetkililer daha önce Rusya'yı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in güçlerinin şu anda işgal ettiği bölgelerde tahıl çalmakla suçlamışlardı. Kremlin yönetimi ise bu iddiaları reddetmişti.<br><br>Tahıl depolama ve üretimine yönelik saldırıların, tahıl ihracatçısı olan Ukrayna sınırlarının ötesinde de etkileri var. Birleşmiş Milletler daha önce, Rusya'nın Ukrayna'da devam eden savaşının sarmal bir insani kriz yarattığı ve küresel gıda güvenliğini tehdit ettiği yönündeki endişelerini dile getirmişti.
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BM Dünya Gıda Programı direktörü Martin Frick'e göre, işgal altındaki kapalı Ukrayna limanlarında yaklaşık 4,5 milyon ton tahıl bulunuyor. Frick, \"Şu anda tahılın hiçbiri kullanılamaz. Sadece orada duruyor.\" açıklamasını yapmıştı.
Rusya'nın Ukrayna'daki yeni hedefi dünyayı şoke etti: Çiftlik ekipmanlarını çalıyorlar
Rus ordusunun Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 69'uncu güne girilirken ülkeden gelen son iddialar tüm dünyayı şoke etti. Ukrayna lideri Zelenski ve Ukraynalı üst düzey yetkililer Rus güçlerinin tahıl depolarını hedef alıp çiftlik ekipmanlarını çalmaya başladığını öne sürerek Rus ordusunun yeni hedefini açıkladı.

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