Dünya Rusya sivillerin tahliyesi için "sessizlik rejimi" ilan etti
AVRUPA

Rusya sivillerin tahliyesi için "sessizlik rejimi" ilan etti

Rusya hükümeti, işgal düzenlediği Ukrayna’nın Kiev, Çernigov, Sum, Harkov ve Mariupol kentlerinde 8 Mart’tan itibaren sivillerin tahliye edilebilmesi için sessizlik rejimi ilan ederek insani koridor açılacağını duyurdu.

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Haber Merkezi İHA
Rusya sivillerin tahliyesi için sessizlik rejimi ilan etti
Foto/aşiv

Ukrayna ile Rusya müzakerelerinin 3. etabının gerçekleşmesinin hemen ardından Moskova pozitif bir adım attı.

Rusya Ulusal Savunma Kontrol Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna’nın Kiev, Çernigov, Sum, Harkov ve Mariupol kentlerinde 8 Mart’tan itibaren sivillerin tahliye edilebilmesi için sessizlik rejimi ilan ederek insani koridor açılacağını duyurdu.

Merkez açıklamasında, sessizlik rejiminin 8 Mart yerel saatle 10.00 itibariyle başlayacağı ve Rusya’nın 44 bin 187’si çocuk olmak üzere 173 bin 773 kişiyi tahliye ettiğini bildirildi.

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