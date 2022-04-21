Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Rusya üç Baltık ülkesinin başkonsolosluk ve konsolosluklarını kapattı
AVRUPA

Rusya üç Baltık ülkesinin başkonsolosluk ve konsolosluklarını kapattı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, mütekabiliyet gereği ülkedeki Litvanya, Letonya ve Estonya’nın St. Petesburg'daki başkonsolosluk faaliyetlerini sona erdirdi ve çalışanlarını sınır dışı etme kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Rusya üç Baltık ülkesinin başkonsolosluk ve konsolosluklarını kapattı
Rusya üç Baltık ülkesinin başkonsolosluk ve konsolosluklarını kapattı

Bakanlıktan yapılan açıklamada Letonya, Litvanya ve Estonya’ya nota verildiği belirtilerek Litvanya’nın Klaipeda, Letonya’nın Liepaja, Daugavplis, Estonya’nın Narva ve Tartu şehirlerindeki Rus başkonsolosluk ve konsoloslukların kapatılmasının protesto edildiği aktarıldı.

Mütekabiliyet ilkesi gereği ve bu ülkelerin Ukrayna’ya askeri yardımda bulunması nedeniyle Letonya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk ve Pskov’daki konsolosluk, Estonya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk ve Pskov’daki konsolosluk, Litvanya’nın St. Petersburg’daki başkonsolosluk faaliyetlerine ilişkin verilen onayın geri çekildiği kaydedildi.

Rusya'dan Baltık ülkelerine yaptırım
Rusya'dan Baltık ülkelerine yaptırım

Açıklamada, bu ülkelerin bu misyonlardaki diplomatlarının “istenmeyen kişi” ilan edildiği, Rus vatandaşı olmayan idari-teknik personelin de “kabul edilemez” olduğu belirtilerek “Belirtilen tüm bu kişilerin, ülkelerindeki Rus konsolosluk çalışanların sınır dışına çıkmaları için verilen süre ile aynı sürede Rusya Federasyonu topraklarını terk etmeleri talep edildi.” ifadeleri kullanıldı.

Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi
DÜNYA
Rusya piyasasında ‘yaptırım’ depremi

Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı
DÜNYA
Rusya'dan AB'ye yaptırım kararı
30 yıllık gelenek

30 yıllık gelenek

Köyde tek iftar sofrası kuruluyor.
Sosyal medya paylaşımı yakalattı

Sosyal medya
paylaşımı yakalattı

​Evdeki 3 milyon TL'yi çalan hırsız tanıdık çıktı.
En güçlü olana kadar çalışacağız

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mavi Vatan Tatbikatına önemli mesaj.

​Bombalı eylem hazırlığındaki 2 terörist yakalandı.

İlk Türk astronotun uzaya gideceği tarih belli oldu.

​İstanbul'daki Menekşe Deresi 'içine petrol dökülmüş gibi'.

​İlk bilgilere göre çok sayıda ölü ve yaralı var.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.