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Dünya

Rusya üç bölgede saldırı gerçekleştirmeyi amaçlayan İHA'ları imha etti

Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırı gerçekleştirmeyi amaçlayan Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının Moskova, Kaluga ve Tver bölgelerinde düşürüldüğü bildirildi. Saldırı girişimleri sonrası Tver ve Kaluga bölgelerinde can kaybı ve hasarın meydana gelmediği de bildirildi.

08:42 . 5/09/2023 Salı
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kiev'in gece ve sabah saatlerinde Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi İHA'larla saldırı girişiminin engellendiği belirtildi.


Saat 03.00 sularında hava savunma sistemi tarafından bir İHA'nın Kaluga bölgesinde imha edildiği aktarılan açıklamada, bir İHA'nın da Moskova bölgesinin İstrinskiy ilçesi semalarında yok edildiği kaydedildi.


Açıklamada, Ukrayna'ya ait başka bir İHA'nın Tver bölgesinde düşürüldüğü ifade edildi.


Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu bölgelerde düşürülen İHA'ların Moskova'ya saldırı gerçekleştirmeyi amaçladığını belirtti.

İlk belirlemelere göre Moskova bölgesinin İstrinskiy ilçesinde İHA parçalarının düşmesi sonucu bir konut dışı tesisin hasar gördüğünü kaydeden Sobyanin, Tver ve Kaluga bölgelerinde can kaybı ve hasar meydana gelmediğini bildirdi.




#İHA
#Rusya Savunma Bakanlığı
#Moskova
#Kaluga
#Tver
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