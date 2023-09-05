Rusya üç bölgede saldırı gerçekleştirmeyi amaçlayan İHA'ları imha etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un bu ay Rusya'yı ziyaret edeceği ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceği ileri sürüldü. Kim'in Rusya ziyareti sırasında, Ukrayna'daki savaşta Moskova için daha fazla silah sağlama ve farklı alanlarda askeri işbirliği olasılıklarının ele alınacağını iddia edildi.