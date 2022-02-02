Ukrayna'dan büyük adım: Rusya'ya karşı askeri gücünü artırdı

Ukrayna- Rusya arasında tüm müzakerelerin sonuçsuz kaldı. Rusya, sınırda tatbikatlarına devam ederken Ukrayna, olası hamlelere karşı tedbirini almaya çalışıyor.

100 BİN ASKER

Ukrayna’ya Rusya’nın olası müdahalesi gündemdeki gündemdeki yerini korurken, Kiev yönetimi orduya 100 bin asker ekleme kararı aldı. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski bu adımın savaş olasılığı nedeniyle değil, böyle bir olasılığın ileride hiçbir zaman gündeme gelmemesi için alındığını duyurdu.

MECLİSTE KONUŞTU

Ukrayna parlamentosu Rada’da orduda Asker artırımı kararını duyuran Zelenski, “Ordumuzdaki asker sayısını arttırma kararı aldık. Hatta gerekli kararnameyi dün imzaladım. Ordumuzun mukavemet gücünü arttırma planına göre bu yıldan başlayarak 2025 yılına kadar 100 bin askerlik artırım gerçekleşmiş olacak. Orduyla ilgili bu çalışmalar yarın savaş çıkacak diye yapmıyoruz. Bundan sonra da Ukrayna’nın savaş senaryolarında hiçbir zaman yer almaması için yapıyoruz” dedi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nde yayımlanan açık verilere göre 2021 yılı itibarıyla 285 bin civarında silah altında asker bulunuyor. Zelenski’nin ilan ettiği asker artırımının ardından Ukrayna ordusunun mevcudu 385 bin askere ulaşmış olacak. Ülkenin ayrıca olası savaş durumunda silah altına alınabilecek 1 milyon yedeği bulunuyor.

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Ukrayna'da milletvekilleri destek veren ülkelerin bayraklarını açtı.

BAYRAKLI TEŞEKKÜR

Ukrayna milletvekilleri, Rusya’yla yaşanan krizde Kiev hükümetine destek veren ülkelere teşekkür için parlamentoda bayrak açtı. Türk bayrağı da gösterilirken Alman ve Fransız bayraklarının yokluğu dikkat çekti.

Rus askerler.

RUSYA'NIN ASKERİ GÜCÜ

Yaklaşık 35 bin Rus personeli kalıcı olarak Ukrayna topraklarının yakınında konuşlanmış durumda. Bölgeye yeni ulaşan bazı birlikler Uzak Doğu Rusyası'ndan, neredeyse 6 bin 500 kilometre uzaklıktan geliyor. Kuzey, güney ve doğudan Ukrayna'nın etrafına yayılan Rus askerlerinin sayısının yaklaşık 100 bin olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'dan yapılan bir değerlendirmeye göre, Rusya'nın bölgede 106 bin kara birliği, 21 bin deniz ve hava kuvvetleri personeli bulunuyor.

Düzenli Rus birliklerine ek olarak, Ukrayna'nın Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaklaşık 15 bin Rus ayrılıkçının bulunduğu tahmin ediliyor.

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Ukrayna asker.

UKRAYNA ORDUSU ASKERİ GÜCÜ

ABD merkezli bağımsız araştırma kuruluşu Global Fire Power, 2022 yılı askeri güç endeksi verilerini yayımladı. Birçok faktör değerlendirilip hazırlanan listeye göre, 2022'de Ukrayna ordusu, dünya askeri güç sıralamasında üç sıra yükselerek 140 ülke arasında 22. sırada yerini aldı.

RUSYA İKİNCİ SIRADA

Ukrayna dünyanın en güçlü orduları listesinde 22. sıradayken Rusya ise 2. sırada bulunuyor. Tüm nüfusa bakıldığında Rusya 142 milyon, Ukrayna ise 43 milyon nüfusa sahip. Savaşabilir olan nüfus ise Rusya'da 69 milyon, Ukrayna'da 22 milyon. Savunma bütçelerinde, Ukrayna 11 milyar 870 milyon dolara sahip iken Rusya 154 milyar dolar. civarında.

Ukrayna'nın 12 bin 303 zırhlı savaş aracı varken Rusya'nın ise 30 bin 212 aracı var.

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