Dünya Rusyadan Ukrayna açıklaması Savaş olmayacak
ASYA

Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile yaşanan krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çıkarlarını korumak istediklerini belirten Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz. Ancak kendi çıkarlarımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Rusyadan Ukrayna açıklaması: Savaş olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile yaşanan krizle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Çıkarlarını korumak istediklerini belirten Lavrov, "Eğer bu Rusya'ya bağlı ise savaş olmayacak. Biz savaş istemiyoruz. Ancak kendi çıkarlarımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'DAN ARABULUCULUK TEKLİFİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki kriz ve çatışma ihtimaline karşı “Gerekirse Moskova’ya gider görüşürüm” diyerek bizzat arabuluculuk teklifi yapmıştı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki mevcut gerilimin yeni bir krize dönüşmeden çözülmesini istediğini belirten Erdoğan, Putin ve Zelenski’ye bu mesajlarını ilettiğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Türkiye’ye davet ettiklerini açıklayan Erdoğan, “Ülkemizde kendisiyle ikili bir görüşmeyi de yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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PUTİN MEMNUNİYETLE KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine Kremlin’den olumlu yanıt geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitriv Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Erdoğan’ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini açıklamıştı.

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