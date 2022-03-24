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Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı: Rusya bir ayda Kiev'i kuşatamadı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde neredeyse bir aylık zaman dilimi geride kalırken savaşa ilişkin Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'ndan yeni bir açıklama daha geldi. Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada Rusya'nın bir ayda Kiev şehrini kuşatamadığı bildirildi.

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Haber Merkezi AA
Rusya-Ukrayna savaşında 29uncu gün: Rusya bir ayda Kievi kuşatamadı
Foto/arşiv

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya bir ay önce başlattığı savaş ve cephelerdeki son durumu değerlendirildi.

Rusya'nın, Donetsk ve Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına giremediğini, Kiev şehrini kuşatamadığını ve Ukrayna'nın sol yakası üzerinde kontrol kurma görevini yerine getirmediği belirtildi.

Açıklamada, Rusya'nın Kiev, Çernigiv, Sumi, Harkiv ve Mariupol'u ele geçirmek amacıyla saldırıyı yeniden başlatma girişimlerinden vazgeçmediğine dikkat çekildi.

Rusya Silahlı Kuvvetlerin cephedeki durumu iyileştirmek için, Ukrayna sınırlarına yeniden konuşlandırma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Son 24 saatte, Kalinovka, Gorinka, Puşa-Voditsa, Novıye Petrovtsi, Romanovka ve Kiev şehrinin kuzeydoğusunun topçu atışlarıyla vurulduğu hatırlatıldı.

Mariupol'daki sivil altyapı tesislerinin de hava ve topçu atışları altında kalmaya devam ettiği aktarıldı.

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