Rusya-Ukrayna savaşında sivil can kaybı sayısı belli oldu

OHCHR’dan paylaşılan raporda, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden 27 Ağustos 2023 tarihine kadar 9 bin 511 sivilin yaşamını yitirdiği, 17 bin 206 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Raporda, sadece Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 4 bin 220 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 183 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Hayatını kaybeden 2 bin 115 ve yaralanan 2 bin 999 kişinin ise Rusya’nın kontrolündeki bölgelerden oldukları aktarıldı.