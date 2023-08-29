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Dünya

Rusya-Ukrayna savaşında sivil can kaybı sayısı belli oldu

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Rusya-Ukrayna savaşında 9 bin 511 sivilin hayatını kaybettiğini, 17 bin 206 sivilin ise yaralandığını açıkladı.

13:23 . 29/08/2023 Salı
DHA
Arşiv

Arşiv

Ukrayna-Rusya savaşı 1,5 yıldır devam ediyor.

Savaşın başından bu yana yaşanan sivil kayıplar, şiddetli çatışmaların ortasında artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden sivillere ilişkin güncel rakamları açıkladı.

Toplam 9 bin 511 sivil

OHCHR’dan paylaşılan raporda, savaşın başladığı 24 Şubat 2022 tarihinden 27 Ağustos 2023 tarihine kadar 9 bin 511 sivilin yaşamını yitirdiği, 17 bin 206 sivilin ise yaralandığı bildirildi.

Raporda, sadece Donetsk ve Luhansk bölgelerinde 4 bin 220 kişinin hayatını kaybettiği, 6 bin 183 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Hayatını kaybeden 2 bin 115 ve yaralanan 2 bin 999 kişinin ise Rusya’nın kontrolündeki bölgelerden oldukları aktarıldı.

Ağustosta 108 kişi öldü

BM, 1-27 Ağustos arasında, aralarında 34 kadın ve 5 çocuğun da bulunduğu 108 kişinin hayatını kaybettiğini, 148 kadın, 16 çocuğun bulunduğu 477 kişinin de yaralandığını açıkladı.



#Rusya
#Ukrayna
#Savaş
33 dakika önce
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