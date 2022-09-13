Rusya Ukrayna savaşının bilançosunu açıkladı

BAŞKOMUTAN AÇIKLADI: İLERLEME SÜRÜYOR

Ukrayna Başkomutanı General Valeriy Zaluzhnyi Telegram üzerinden yaptığı açıklamada Ukrayna'nın Rusya ile sınır komşusu olan Harkov bölgesinin kuzey, güney ve doğu kesimlerinde ilerleme kaydetmeye devam ettiği bilgisine yer verdi. Zelenski, Herson yönüne başlatılan saldırıdan sadece birkaç saat sonra Kırım'ı geri alma sözü vermişti. Herson'un geri alınması işgal altındaki diğer şehirler için de umudu artıracak. Ayrıca kentin alınması Zelenski'nin işaret ettiği Kırım yolunun da açılmasını da sağlayacak. Bu nedenle Herson 'Kırım'ın anahtarı' olarak da nitelendiriliyor. Ukrayna bir an önce bu bölgeyi geri alarak Kırım yolunu açmak için mücadele ediyor. Zira askeri uzmanlar kış aylarında ilerlemenin daha da zorlaşacağı yorumunda bulunuyor.

