BM: 660 bin Ukraynalı komşu ülkelere geçti Birleşmiş Milletler, Rusya-Ukrayna savaşında en az 660 bin mültecinin Ukrayna'dan komşu ülkelere geçtiğini, Ukrayna'da çoğu mahsur 470 binden fazla diğer ülke vatandaşlarının bulunduğunu bildirdi. BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütünün Sözcüsü Safa Msehli, tahminlerine göre Ukrayna'da çok sayıda denizaşırı öğrenci ve işçi göçmeni de dahil olmak üzere çeşitli milletlerden olduğunu ve bunların çoğunun Ukrayna'da mahsur kaldığını kaydetti.

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