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Dünya

Rusya: Ukrayna’da rezerv birlikler ve yabancı üretim silah depolarını vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, gece havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna ordusunun rezerv birliklerinin bulunduğu yerleri ve yabancı üretim silahların bulunduğu depoları vurduklarını bildirdi.

17:10 . 13/06/2023 Tuesday
AA
Rusya, Ukrayna’da rezerv birlikler ve yabancı üretim silah depolarını vurduğunu bildirdi.

Rusya, Ukrayna’da rezerv birlikler ve yabancı üretim silah depolarını vurduğunu bildirdi.

İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun rezerv birliklerinin bulunduğu yerleri ve yabancı üretim silahların bulunduğu depoları vurduklarını bildirdi.

Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’daki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.


Rusya Savunma Bakanı Sözcüsü İgor Konaşenkov

Ukrayna’daki hedeflere yönelik yapılan saldırılar hakkında bilgi veren Konaşenkov,
“Bu gece Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri, havadan fırlatılan uzun menzilli yüksek hassasiyetli füzelerle Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin operasyonel rezerv birliklerinin yoğunlaştığı yerlere ve yabancı üretimi silah ve mühimmat depolarına grup saldırıları gerçekleştirdi. Belirlenen tüm hedefler vuruldu. Saldırı hedefine ulaştı.”
ifadelerini kullandı.

Bahmut yakınları dahil Güney Donetsk yönünde, Donetsk bölgesinde Makarovka, Rovnopol, Preçistovka, Kleşçeyevka yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna ordusunun saldırı girişimlerinin püskürtüldüğünü anlatan Konaşenkov, Ukrayna birliklerinin Rus savunmasını sıkıştırmasına müsaade edilmediğini dile getirdi.


Konaşenkov, bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 442 uçak, 238 helikopter, 4 bin 585 insansız hava aracı, 426 hava savunma füze sistemi, 9 bin 939 tank ve zırhlı araç, 1122 çok namlulu roketatar, 5 bin 100 obüs ve havan topu, 10 bin 927 özel askeri aracın imha edildiğini kaydetti.

#Rusya Savunma Bakanlığı
#Saldırı
#Menzilli füze
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