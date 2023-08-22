Rusya: Ukrayna'nın keşif botu Karadeniz'deki Rus gaz tesislerinin olduğu bölgede imha edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kuzey Afrika ve Afrika kıtasında dostlarımızla ilişkilerimizi derinleştirmemizden rahatsız olanlar var. Tüm Afrika coğrafyasındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesi için samimi gayret gösteren tek ülke Türkiye'dir. Önümüzdeki dönemde hem tahıl koridorunun tüm tarafların beklentilerini karşılayacak şekilde yeniden açılması için çaba harcayacağız." dedi.