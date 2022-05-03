Rusya Ukrayna'nın savaş zayiatını duyurdu: Hepsini vurduk

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Ukrayna’daki taarruzun sürdüğünü ve hedeflere yönelik yüksek hassasiyetli silahlar kullandıklarını belirten Konaşenkov, "Gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Nikolayevka, Bolçeyarovka ve Lisiçansk yerleşim birimleri yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemlerini yönlendiren 3 radar istasyonu, Toçka-U taktik füze sistemi, OSA-AKM hava savunma füze sistemi ve 3 Grad çok namlulu roketatar imha edildi." ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAF 12 Putin'in emri ile 24 Şubat'ta Ukrayna'ya giren Rus ordusu başkent Kiev'i düşürme planını rafa kaldırıldı ve ilerleyişini ülkenin doğusuna çevirdi.<br><br>Askeri uzmanlar bu durumu Rusya'nın askeri başarısızlığı olarak yorumlarken bunun için pek çok neden öne sürüldü. ABD'DEN GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞEN AÇIKLAMA<br><br>ABD ve Avrupa ülkelerinden gelen son teknoloji silahlar ve Rus askeri teçhizatının yetersizliği, modernizasyon eksikliği savaşın gidişatında önemli paya sahip olduğu belirtilirken ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. 'GERÇEK ZAMANLI İSTİHBARAT'<br><br>Eski ve mevcut ABD'li yetkililer, Rusya'nın şubat ayında ülkeyi işgal etmesinden bu yana ABD'nin Ukrayna güçlerine gerçek zamanlı istihbarat sağladığını açıkladı.<br> 'RUS UÇAĞI BU SAYEDE DÜŞÜRÜLDÜ'<br><br>ABD yetkililerin NBC'ye verdiği demeçte, Ukrayna'nın Şubat ayında Kiev havaalanı yakınlarındaki Rus IL-76 nakliye uçağına başarılı saldırısının bu paylaşım sayesinde gerçekleştiği bilgisine yer verildi.<br> Aynı açıklamada Ukrayna saldırısının ABD ve NATO üyesi olmayan bir ortakla bir istihbarat paylaşım operasyonunda bilgi aldıktan sonra gerçekleştiğinin altı çizildi. RUS İLERLEYİŞİ SEKTEYE UĞRATILDI<br><br>İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililer, sonunda havalimanını Rusların eline geçmesine rağmen bu sayede Rus ilerleyişinin sekteye uğratıldığını belirtti. ABD'Lİ YETKİLİ: OLDUKÇA ÖNE ÇIKTIK<br><br>ABD'li yetkili 'Başlangıçtan itibaren, Ukrayna ile hem stratejik hem de eyleme geçirilebilir istihbarat paylaşımında oldukça öne çıktık' dedi.<br> Bunun hem taktik hem de stratejik düzeyde etkili olduğunun altını çizen yetkili sözlerine şöyle devam etti:<br><br>'Bunun büyük bir fark yarattığına dair oldukça net örnekler mevcut.' ZELENSKIY İÇİN CIA DESTEĞİ<br><br>Ayrıca ABD Merkezî İstihbarat Teşkilatı'nın (CIA) Ukrayna kuvvetlerine liderlerini nasıl güvende tutacakları konusunda talimatlar verdiği de açıklandı.<br> Bu operasyona ait detaylar paylaşılmadı ancak bu açıklama Ukrayna lideri Zelenskiy'nin korunmasında CIA'in Ukrayna'ya destek olduğu şeklinde yorumlandı. İSTİHBARATI ABD UÇAĞI MI VERDİ?<br><br>Geçtiğimiz haftalarda Ukrayna saldırısı sonrası batırılan Moskva gemisi için ABD yardımı iddiası gündeme gelmişti.<br> İngiliz The Times gazetesinde yer alan habere göre, düşman unsurlarını tespit etmek için son teknoloji ile donatılmış P-8 Poseidon gözetleme uçağı saldırı sırasında bölgede bulunuyordu.<br><br>160 kilometre uzaklıktaki düşman gemilerini belirleyebilen P-8 Poseidon'un Ukrayna'nın düzenlediği saldırıda kritik istihbaratı sağladığı iddia edilmişti.<br> Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı Rusya, Ukrayna'ya yönelik saldırılarını gün geçtikçe daha da artırıyor. Ancak aylardır süren ve binlerce can kaybına neden olan savaşta Rusya hala başkent Kiev'i düşüremedi. Ukrayna'nın direnişi dünya çapında büyük yankı uyandırırken, ABD'den gelen bir açıklama sır perdesini araladı. İşte Ukrayna-Rusya savaşının kaderini değiştiren kritik hamle... BiP'te paylaş

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"BİRÇOK MEVKİYİ ATEŞ ALTINA ALDIK"

Konaşenkov, Krasniy Liman, Kramatorsk ve Kamışyevaha yerleşim birimlerinde hava hedeflerini tespit eden 4 radar istasyonu, 6 mühimmat, füze ve top cephaneliği ile ABD yapımı bir batarya karşıtı radarın vurulduğunu kaydetti.

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Rus hava muharebe taktik birliklerinin 39 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, topçu birliklerinin 11 komuta merkezi, 54 topçu atış pozisyonu ve 2 akaryakıt deposu ile 342 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını bildirdi.

Rus hava savunma sistemlerinin Çernigiv bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde Toçka-U balistik füzesi, Smerç çok namlulu roketatardan fırlatılan 9 roketin havada vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 793 tank ve zırhlı araç, 319 çok namlulu roketatar, 1267 obüs ve havan topu, 2 bin 598 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu.

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