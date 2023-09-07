Rusya: Ukrayna'nın topraklarımıza İHA'larla saldırı girişimi engellendi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, saat 03.00 sularında Ukrayna'nın Rusya topraklarındaki tesislere uçak tipi 3 İHA ile saldırı girişiminde bulunduğu belirtildi.

Ukrayna'nın saldırı girişimlerinin engellendiğine işaret edilen açıklamada, "2'si Rostov bölgesi topraklarında ve biri Moskova bölgesinin Ramenskiy ilçesinde olmak üzere 3 Ukrayna İHA'sı hava savunma sistemleri tarafından imha edildi" ifadesi kullanıldı.