Rusya'da Putin'i eleştiren gazeteci Ukrayna'daki savaşı kınadığı için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rusya devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Rusya'nın önde gelen insan hakları savunucusu ve Kremlin eleştirmeni Vladimir Kara-Murza, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını alenen kınadığı için 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kara-Murza ilk olarak bir yıl önce, CNN'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in “katil rejimini” eleştirdiği bir röportajdan saatler sonra gözaltına alınmıştı.

Vatana ihanet, Rus ordusu hakkında yalan haber yaymak ve istenmeyen bir örgütün faaliyetlerine yardımcı olmak gibi suçlardan yargılanan Kara-Murza'nın tutuklanması, uluslararası insan hakları örgütleri tarafından kınandı ve geçen ay Biden yönetimi tarafından yaptırımlara yol açtı.