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Dünya

Ukrayna ile Rusya arasında esir değişimi yapıldı: 130 esir ülkelerine döndü

Ukrayna ile Rusya arasında kapsamlı esir takası gerçekleştirildi. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başkanı Andriy Yermak, 130 savaş esirinin ülkeye döndüğünü açıkladı.

12:31 . 16/04/2023 Pazar
AA
Ukrayna, esir takası.

Ukrayna, esir takası.

Ukrayna Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanlığı, Rusya ile kapsamlı bir esir değişiminin daha yapıldığını bildirdi.


Bakanlığın açıklamasında, 128’i asker, 2’si Devlet Özel Taşımacılık Servisi temsilcisi 130 kişinin Rus esaretinden kurtarılmasının sağlandığı belirtildi.



Ukrayna Ulusal Enformasyon Bürosu'nun serbest bırakılan askerlerin giysi, ayakkabı, hijyen ürünleri ve telefon gibi temel ihtiyaçlarını karşıladığı ifade edilen açıklamada, esir değişiminin

Bakanlığın Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü ve Ukrayna Güvenlik Servisi işbirliğinde yapıldığı kaydedildi.




#Rusya
#Rusya-Ukrayna savaşı
#Ukrayna
27 dakika önce
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