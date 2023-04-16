Polonya ve Macaristan Ukrayna’dan tahıl ithalatını durdurdu

Macaristan Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Macaristan, Ukrayna menşeli veya Ukrayna'dan gelen tahıl ve yağlı tohumların yanı sıra diğer bazı tarım ürünlerinin ithalatını geçici olarak yasaklayacaktır. Mevcut piyasa süreçlerinin devam etmesi Macar tarımına o kadar ciddi zarar verecektir ki bunları durdurmak için olağanüstü tedbirler alınmalıdır” denildi.