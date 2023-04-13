Rusya: Ukrayna topraklarından yapılan siber saldırıların arkasında Pentagon var
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’nın kritik altyapılarına yönelik Ukrayna topraklarından düzenlenen siber saldırıların arkasında bilgisayar korsanlarıyla işbirliği yapan Pentagon’un bulunduğunu öne sürdü.
Rus istihbaratı FSB’den yapılan açıklamada, geçen yılın başından itibaren Rusya’nın kritik altyapılarına yönelik 5 binden fazla siber saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.
Zamanında alınan önlemlerin bu tür eylemlerin ülke için olumsuz sonuçların başlamasını engellediği kaydedilen açıklamada, yapılan analizlerde ABD ve NATO ülkelerinin Rusya’daki sivil tesislere bilgisayarla saldırı düzenlemek için Ukrayna topraklarını kullandığına yönelik veriler elde edildiği aktarıldı.
Halihazırda Ukrayna'nın ağ altyapısının Batı ülkelerinin siber operasyon birimleri tarafından kullanıldığı ifade edilen açıklamada, Washington’un bu siber saldırılarda kendi rolünü saklamak için Rus enformasyon kaynaklarına binlerce saldırı düzenleyen “IT Army of Ukraine” grubunu öne sürdüğü bilgisine yer verildi.