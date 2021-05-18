Dünya Rusyada son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
ASYA

Rusya'da son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekorunun kırıldığı açıklandı. Moskova'da bugün hava sıcaklığı 29.2 santigrat derece olarak kaydedildi.

Haber Merkezi DHA
Rusyada son 124 yılın en yüksek sıcaklık rekoru kırıldı
Moskova’da termometreler 29.2 santigrat dereceyi gösterdi.

Rusya Federal Meteoroloji Merkezi Hidromettsentr bilim uzmanı Roman Vilfand, ülkede son 124 yılın en yüksek sıcaklığı görüldüğünü açıkladı. Başkent Moskova'da bugün hava sıcaklığı 29.2 santigrat derece olarak kaydedildi.

DHA

Meteoroloji istasyonunun saat 12:00’de artı 29.2 derece hava sıcaklığını kaydettiğini belirten Vilfand, Moskova’da kaydedilen hava sıcaklığının 124 yılın en yüksek sıcaklık rekorunu kırdığını duyurdu.

DHA

Vilfand, "Bugün, 18 Mayıs günü için meteorolojik gözlem tarihinin en yüksek sıcaklık rekoru kaydedildi. Bir önceki rekor, 1897’de (29.1) kayıtlara geçmişti” diye konuştu.

DHA

Sıcak hava nedeniyle Moskova'da halk, serinlemek için göl ve parklara akın etti. Yetkililer, halkı aşırı sıcaklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

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