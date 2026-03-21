Rusya'dan ABD'ye dikkat çeken teklif: Ukrayna karşılığında İran

ABD ve İsrail'in haftalardır süren saldırılarına karşılık veren İran, Orta Doğu’daki ABD üslerini hedef alarak misillemelerini sürdürüyor. Tahran’ın operasyonlarında Rusya’dan istihbarat desteği aldığı iddiaları gündemdeyken, istihbarat savaşlarına dair dikkat çekici yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Politico internet sitesinin ABD-Rusya görüşmelerine dair bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya’nın ABD’ye, İran ve Ukrayna’ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Haberde, Moskova’nın Vaşington'a, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığına ilişkin koordinatlar gibi istihbarat bilgilerini İran’la paylaşmayı durdurmayı önerdiği, buna karşılık Vaşington yönetimine Rusya hakkında Ukrayna’ya istihbarat sağlamayı bırakma şartı koştuğu öne sürüldü.

Söz konusu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile geçen hafta Miami’deki görüşmesinde gündeme getirildiği ancak ABD'nin bu teklifi reddettiği savunuldu.