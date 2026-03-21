Rusya'dan ABD'ye dikkat çeken teklif: Ukrayna karşılığında İran

10:1021/03/2026, Cumartesi
AA
ABD ile Rusya arasında dikkat çeken bir pazarlık iddiası gündeme geldi. Moskova’nın, Vaşington'un Ukrayna’ya istihbarat desteğini kesmesi karşılığında İran’la bilgi paylaşımını durdurmayı teklif ettiği, ancak ABD’nin bu öneriyi reddettiği öne sürüldü.

ABD ve İsrail'in haftalardır süren saldırılarına karşılık veren İran, Orta Doğu’daki ABD üslerini hedef alarak misillemelerini sürdürüyor. Tahran’ın operasyonlarında Rusya’dan istihbarat desteği aldığı iddiaları gündemdeyken, istihbarat savaşlarına dair dikkat çekici yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Rusya'dan ABD'ye 'Ukrayna' teklifi

Politico internet sitesinin ABD-Rusya görüşmelerine dair bilgi sahibi iki kaynağa dayandırdığı haberinde, Rusya’nın ABD’ye, İran ve Ukrayna’ya ilişkin karşılıklı olarak istihbarat desteklerini kesme teklifinde bulunduğu iddia edildi.

Haberde, Moskova’nın Vaşington'a, ABD’nin Orta Doğu’daki askeri varlığına ilişkin koordinatlar gibi istihbarat bilgilerini İran’la paylaşmayı durdurmayı önerdiği, buna karşılık Vaşington yönetimine Rusya hakkında Ukrayna’ya istihbarat sağlamayı bırakma şartı koştuğu öne sürüldü.

ABD'nin teklifi kabul etmediği öne sürüldü

Söz konusu teklifin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev tarafından, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı ve eski başdanışmanı Jared Kushner ile geçen hafta Miami’deki görüşmesinde gündeme getirildiği ancak ABD'nin bu teklifi reddettiği savunuldu.

Haberde, istihbarat konusunda bilgi sahibi bir kişiye atıf yapılarak,
“Rusya’nın savaşın başlamasından bu yana İran ile istihbarat paylaşımını ve askeri işbirliğini genişlettiği”
ve Rusya’nın bu önerisinin Avrupalı diplomatları endişelendirdiği iddia edildi.

Trump'tan kaçamak yanıt

Trump, 15 Mart'ta verdiği bir röportajda, Rusya'nın İran'la istihbarat paylaştığı iddialarına ilişkin,
"Rusya belki bilgi veriyordur, belki de vermiyordur"
yorumunda bulunarak,
"Biz de Ukrayna'ya biraz bilgi veriyoruz ve iki ülke arasında barış sağlamaya çalışıyoruz"
ifadesini kullanmıştı.



