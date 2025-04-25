Rusya'dan Afganistan'ın diplomatik temsilciliğini büyükelçilik seviyesine yükseltme kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus ve Afgan yetkilileri arasında dün görüşme gerçekleşti. Görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, Rusya'nın Kabil Büyükelçisi Dmitriy Jirnov, Afganistan geçici hükümeti Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ve İçişleri Bakanı Vekili Siraceddin Hakkani'nin katıldığı ve ikili ilişkilerin ele alındığı kaydedildi.