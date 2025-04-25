Moskova'da şiddetli patlama: Üst düzey askeri yetkili hayatını kaybetti

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarındaki Balaşiha kentinde yaşanan araç patlamasında bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Olay, bölge halkında büyük tedirginliğe neden olurken, farklı kaynaklardan çelişkili açıklamalar geldi.





TASS haber ajansına konuşan acil servis yetkilileri, patlamanın bir gaz tüpünden kaynaklandığını ve olayda bir kişinin hayatını kaybettiği belirtti. Ancak Rusya’daki bağımsız medya platformu Baza, patlayan araca el yapımı patlayıcı (EYP) yerleştirildiğini öne sürdü.









"Patlama anında olay yerinde yürüyen bir kişi hedef alınmış olabilir"





Görgü tanıklarının aktardığına göre, olay anında araçtan geçen bir kişinin yanında patlama gerçekleşti. Baza'nın raporuna göre, EYP’nin içine hasar verici maddeler yerleştirilmişti.





Maş ve Baza platformları, patlama sonucu hayatını kaybeden kişinin üst düzey bir askeri yetkili olduğunu iddia etti. Haberlere göre, ölen kişi, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Tümgeneral Yaroslav Moskalik.









Rusya soruşturma komitesi ceza davası başlattı





Olayın ardından Rusya Federasyonu Soruşturma Komitesi tarafından resmi bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Balaşiha’daki araç patlamasıyla ilgili olarak ceza davası açıldığı bildirildi.





Komite müfettişlerinin, adli tıp uzmanlarının ve emniyet güçlerinin olay yerinde detaylı inceleme yaptığı kaydedildi. Patlamanın sabotaj ya da suikast girişimi olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.









Güvenlik birimleri teyakkuzda





Olay, Rusya’daki üst düzey askeri isimlere yönelik muhtemel hedefli saldırıların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Olay yeri güvenlik çemberine alınırken, Moskova çevresindeki kritik bölgelerde güvenlik önlemleri artırıldı.





Yetkililer, patlamaya ilişkin farklı senaryoları değerlendirirken, olayın arkasındaki sorumluların kimliğine dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



